Zaklopke so za nas dražje kot za Nemce

LJUBLJANA – Potem ko so slovenski davkoplačevalci in zdravstveni zavarovanci iz medijev izvedeli za izračune, ki sicer res potrjujejo, da aortne zaklopke glede na ceno, ki jo, na primer, te dosegajo v Nemčiji, pri nas že več let preplačujemo, ne samo »za 40 odstotkov in več«, celo za skoraj neverjetnih 90 odstotkov, so pristojni po seji sveta UKC Ljubljana – na seji je namreč vodstvo največjega slovenskega zdravstvenega zavoda najprej svetnike seznanilo z informacijo o programu perkutane vstavitve aortnih zaklopk (TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation) – pojasnjevali, da očitki o nakupih po previsokih cenah po njihovem prepričanju vendarle niso utemeljeni.



Točno, s posegom TAVI se srčno zaklopko pacientu vstavi ali zamenja prek dimeljske žile (brez odpiranja prsnega koša in tudi brez splošne anestezije, bolnik se po posegu bistveno hitreje rehabilitira), je pa tak poseg resda dražji in tudi na ta način vstavljena zaklopka je praviloma, to je dejstvo, vsaj nekajkrat dražja od tiste, ki se vstavlja ali zamenja s klasičnim posegom.



Če se vrnemo k pojasnilu pristojnih iz vodstva UKC Ljubljana. Ali za srčno zaklopko, ki jo vstavi s posegom TAVI, neka nemška bolnišnica plača ali ne plača največ 14.000 evrov? Mar dobavitelji ljubljanskemu UKC enake zaklopke slovenskim kupcem ne ponujajo po ceni, ki je višja od tiste v Nemčiji za najmanj 40 ali celo za 90 odstotkov?

