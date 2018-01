Zakaj vam je ljubša zadnja klop?

Ko sem bil študent, sem se vedno usedel čim bližje katedru, profesorju. Bil sem radoveden, rad sem razpravljal. Velika večina kolegic in kolegov je bežala čim dlje stran, prva klop je bila skoraj vedno prazna. Še posebno če so vedeli, da profesorja zanimajo tudi mnenja študentov.

Za moj okus so bili sicer profesorji v povprečju daleč premalo zvedavi glede tega, kako razmišlja cvet slovenske inteligence, ki naj bi od njih prevzel štafeto prihodnosti.

Ko sem na kakšni prireditvi na prostem, recimo, ko igrajo ulični glasbeniki, vedno opazim prostorsko luknjo med nastopajočimi in gledalci. Skoraj nikoli se ni težko prebiti v prvo vrsto.

Ko sedim na raznih sestankih, naj bo uredniških ali pa roditeljskih v šoli, v zraku vedno vonjam neizrečeno. Velika večina raje molči, kot da bi se izpostavila. Ko je konec sestanka, so praviloma vsi zelo zgovorni. »Zakaj pa se nisi oglasil na sestanku in povedal svojega mnenja?« velikokrat vprašam. »Ah, saj nima smisla, nič se ne bo spremenilo.«

Včasih je šlo za razprave o neprijetnih temah, izrečeno pa je lahko imelo tudi kakšno neprijetno posledico. Velikokrat so me trepljali po ramenih, ko sem se oglasil kot edini in povedal tisto, kar so mislili vsi. Pred tem so vsi molčali, ker so se bali povedati svoje mnenje, čeprav velikokrat ni šlo za skoraj nikakršno osebno tveganje.

Takšna mentaliteta utruja. Nepopravljivih optimistov, kot sem sam, sicer ne preveč, včasih je celo zabavno. A glede na to, da nepopravljivih optimistov v deželici na sončni strani Alp ni ravno na pretek, se mi zdi, da gre za resen družbeni problem.

Vladavina povprečnosti in klanjanje večinskemu mnenju. S tem se srečujem na vsakem koraku, še posebno izrazito v politiki.

Kaj drugega je bila petletna predvolilna kampanja predsednika, ki ga je večina spet izvolila za predsednika? Hvala bogu Borut Pahor vsaj odstopa od povprečja, če se že ne more upreti klanjanju večinskemu javnemu mnenju. Ne glede na to, kaj si mislite o njegovem predsednikovanju, gre za politika, ki je politični inovator, žal večinoma zgolj pri filigranskem brušenju svoje lastne podobe v javnosti.

Kaj drugega bo štiriletna vladavina Mira Cerarja, ki bo med drugim zaznamovana s sramotno postavitvijo žičnatih ograj na južni meji. Klanjanje večinskemu javnemu mnenju ob vrhuncu begunsko-migrantske panike pred dvema letoma so mu takrat morda nekateri kritiki oprostili. Tudi tisti, ki so intimno vedeli, da so ograje neumna ideja. Velika večina je raje molčala, kot da bi se izpostavila. »Ah, saj nima smisla, nič se ne bo spremenilo.«

Kljub prvotnemu navdušenju je zdaj celo Borut proti žici. Inovativno je našel politično tržno nišo, da se je prikupil obmejnemu prebivalstvu, ki najbolj ve, kako globoko je žica zarezala v njihova življenja in kako absurdno je ograditi državo, ko je strah okrog votel, znotraj pa ga nič ni. A Miro bo očitno vztrajal pri 188 kilometrih »začasnih tehničnih ovir«.

Tudi o povprečnosti opozicije ni vredno izgubljati preveč besed. V SDS je najprej Janez Janša. Potem je ena velika kadrovska luknja. Nato sledi nekaj povprečnežev, ki si ni ne upajo preveč dvigati glave, ker jih je izkušnja zadnjih 25 let njegove vladavine izučila, da ni preveč pametno siliti v prvo klop. Tisti v največji opozicijski stranki, ki so želeli svoje zvedave glavice dvigniti nad povprečje, namreč nimajo več partijske knjižice slovenskih demokratov.

Nova Slovenija Ljudmile Novak v povprečju ne zleze nad deset odstotkov. Sicer so dvignili glave v odnosih z večjo sestrsko stranko, a z nadpovprečnimi političnimi inovacijami se ne morejo pohvaliti. Kot da jih slišim: »Ah, saj nima smisla, nič se ne bo spremenilo, dokler bo Janša predsednik SDS.«

Združena levica vse bolj postaja povprečna leva stranka. Kot da jih slišim: »Ko se nasloniš v poslanski foteljček, je zelo mehko, prijetno. Le zakaj bi na vsakem koraku nasprotoval sicer ne preveč briljantnim idejam vladajočih, če pa bomo imeli čez šest mesecev priložnost zasesti mehke in prijetne foteljčke v novi vladi?«

Zakaj vam je ljubša zadnja klop? Kot da vas slišim: »Pa saj bo tisti dežurni kritik vprašal ali povedal namesto nas. Le zakaj bi se trudili? Zakaj bi trpeli posledice, če nam ni treba?«

Včasih se tudi dežurni utrudijo. In potem ni nikogar, ki bi vprašal ali povedal namesto vas.