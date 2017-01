Zakaj je pravoslavni božič pozneje

»Pravoslavci so na boljšem,« kroži ljudski glas, »saj slavijo božič in novo leto kar dvakrat.« (Prav danes je prvi dan novega leta po njihovem koledarju!). Najprej po naše, 13 dni pozneje pa še po svoje.« Civilizacijsko poslanstvo pa je odpravljanje vsakršnih krivic. Tega se je zavedal že Ljubomir Jovanović, minister za vere v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ministroval je res kratek čas, od decembra 1922 do maja 1923. Pa ravno dovolj, da je nekje okrog božiča nagovoril kolega, geofizika in astronoma Milutina Milankovića, profesorja na beograjski univerzi, da bi pripravil prenovljen pravoslavni koledar, ki bi presegel julijanskega. Ministra Jovanovića so vodili povsem praktični razlogi, da bi vsi kristjani v kraljevini verske praznike proslavljali hkrati, kar bi med drugim tudi krepilo občutek državne enotnosti in pripadnosti.



Koledarska popolnost



Milutin Milanković, ki se je 1879. rodil v Dalju na hrvaškem bregu Donave, po realki v Osijeku pa diplomiral in doktoriral na dunajski univerzi, je, kot je slutiti iz omenjenih postaj njegovega življenja, najbrž našel tudi kakšen povsem oseben motiv za koledarsko uskladitev. Izvrstno podkovanemu v matematiki in astronomiji – med drugim je prepoznal vzroke za dolgoročne podnebne spremembe, cikluse ledenih dob (teoriji so se klimatologi uprli, a so jo desetletja po Milankovićevi smrti potrdila merjenja oceanskih usedlin) – naloga ni bila težka. Že kmalu po naročilu, maja 1923, je Milanković svoje predloge predstavil vsepravoslavnemu kongresu v Istanbulu. Zbrane je uvodoma seznanil, da je od Prvega nicejskega koncila leta 325, ki je cerkvene praznike umestil po julijanskem koledarju, nastala astronomska razlika za 13 dni. Koledarsko uskladitev bi lahko izpeljali že oktobra tisto leto in tako izravnali razliko. Za prihodnje pravilno koledarsko sledenje astronomskemu času pa je predlagal formulo s prestopnimi leti. Za določanje velike noči – na nedeljo po prvi polni luni po pomladanskem enakonočju – pa naj se namesto zastarele Metonove formule preprosto upošteva astronomski čas njenega nastopa.



Z reformo bi tudi presegli razhajanje med julijanskim in gregorijanskim koledarjem. Slednjega uporabljajo katoliki in z njimi skoraj ves svet. Milankovićev koledar se z gregorijanskim ujema vse tja do leta 2800. Vzrok za razhajanje po tem letu je večja astronomska natančnost Milankovićevega. Zaradi naštetih prednosti so mu napovedovali lahko uveljavitev in pod tem vtisom so ga pravoslavni dostojanstveniki na istanbulskem kongresu soglasno sprejeli.



Prerok biti najtežje doma



Čeprav radi pravimo, da živimo v času prevlade znanosti, razuma, dejstev, resnice in kar je še podobnih atributov, pa soglasje vernih in modrih kongresnikov ni zadostovalo.



Zakaj ne? Zato, ker je navada železna srajca. Ko so poglavarji posameznih (narodnih) pravoslavnih cerkva poskušali uvesti istanbulski dogovor v svojem okolju – se je odločno proti koledarski novotariji uprla božja čreda, se pravi množice vernikov. Ost protestov se je zlila v očitek, da je novi koledar preveč podoben papeškemu, se pravi rimskokatoliškemu. Kaj bi bilo hujšega?



Tako je večina dostojanstvenikov pravoslavnih cerkva – najbrž misleč, le kaj bi se bodli z božjim narodom – ostala pri starem julijanskem koledarju. Zato še naprej v številnih pravoslavnih državah praznujejo božič in novo leto 13 dni pozneje kot preostali svet, z drugačnimi datumi pa še druge cerkvene praznike.



Ha, pa ne prav povsod! V nekaterih pravoslavnih deželah, kjer je imel vladika pri verni množici dovolj veliko avtoriteto, so vendarle sprejeli in uveljavili Milankovićev koledar, ki je za še 783 let popolnoma enak gregorijanskemu. Sprejeli so ga in tako hkrati z nami praznujejo božič in novo leto pravoslavni Grki, Romuni in Bolgari. Srbska pravoslavna cerkev, njej je reformator Milanković tudi pripadal, pač ne. Najdoslednejši v novem koledarju so finski pravoslavci (a jih je v pretežno evangeličanski državi le za dober odstotek), ki po Milankovićevem predlogu izračunavajo tudi veliko noč, medtem ko jo drugod večinoma še po starem, tako da se s katoliško včasih tudi ujame, v glavnem pa ne.