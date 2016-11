Zahtevajo univerzitetno izobrazbo in pet let izkušenj, ponujajo pa študentsko delo

LJUBLJANA – Na portalu za iskanje zaposlitve mojazaposlitev.si se je pojavil oglas, ki je marsikoga zelo razjezil. Podjetje iz Šenčurja pri Kranju je objavilo oglas za delovno mesto 'arhitekt s strokovnim izpitom'. Pri tem so v oglasu navedli to, kar podjetje pričakuje od kandidatov in to, kar bo izbranemu kandidatu nudilo. Pričakujejo namreč vsaj VI/1., VI/2. ali VII. stopnjo izobrazbe, poleg te pa še vrsto drugih stvari:

– univerzitetni diplomirani inženir arhitekture ali magister inženir arhitekture

– strokovni izpit za arhitekturo in prostorsko načrtovanje

– vsaj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju projektov s področja arhitekture (organizacijsko, strokovno, finančno)

– računalniška znanja: odlično znanje Auto Cada, Revita, poznavanje BIM-filozofije

– dobro znanje angleškega in nemškega jezika (sposobnost komunikacije v angleščini oziroma nemščini na strokovnih sestankih in v pismeni konverzaciji)

– smisel za vodenje tima

– smisel za planiranje, organizacijo

– natančnost, doslednost

– vozniški izpit

V zameno novemu članu ekipe z ustrezno izobrazbo, vsaj petimi leti izkušenj in strokovnim izpitom nudijo študentsko delo.

V sindikatu Mladi plus, kjer so oglas opazili in objavili na svojem facebooku, so zadevo tako komentirali: »Pričakujemo? Strokovni izpit, vsaj univerzitetno izobrazbo in 5 let DELOVNIH izkušenj. Ponujamo? ŠTUDENTSKO delo. Kdo je tu nor?«

Na vprašanje, zakaj se glede tega nič ne ukrene, pa odgovarjajo: »Mi na dnevni bazi prijavljamo te oglase inšpektoratu za delo, obveščamo delodajalce in posrednike oglasov. Vendar imamo težavo: kršitev nastopi, ko se tako delo dejansko začne opravljati. Skratka, lahko tulimo, kolikor hočemo, nihče ne bo ukrepal, dokler se ne najde 'študent' z diplomo in strokovnim izpitom, prijavi na ta oglas in 'zaposli'/začne opravljati zgoraj opisano delo. To bi bila kršitev. Kaj si o tem mislimo, je jasno, a ne?«