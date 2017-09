Zagovorniki legalizacije konoplje dočakali svoj dan

Prvi september ni bil pomemben dan samo za šolarje, ki so se vrnili v šolske klopi, ampak tudi za zagovornike legalizacije konoplje. Tega dne je namreč sodnica na mariborskem okrožnem sodišču oprostila aktivista za legalizacijo konoplje Sanjina Jašarja in soobtoženega Tomaža Zagoršaka, obtožena pridelave in preprodaje droge. Obema je po predlogu tožilstva grozila najmanj leto dolga zaporna kazen, vendar sta sodnico prepričala, da šest kilogramov posušene konoplje, 44 sadik konoplje, šest gramov konopljine smole, 700 ml kreme s THC in še nekaj drugih proizvodov ni bilo namenjeno ogrožanju zdravja, ampak prav nasprotno – izboljševanju zdravja ljudi.



K takšni sodbi so pripomogle tudi priče, ki so se na obravnavi izpovedale, kako da so hvaležne obtoženima, saj sta jim z izdelki iz konoplje pomagala v težkih trenutkih pri prebolevanju bolezni. Čeprav sodba še ni pravnomočna in je tožilstvo napovedalo pritožbo, gre vsekakor za zgodovinski dogodek. Tako je ocenil tudi oproščeni Sanjin Jašar, in sicer z besedami: »Včasih so sodili črncem, če so hoteli v del avtobusa za belce, zdaj pa so enakopravni.« Pri tem je poudaril, da je nesprejemljivo, da so v Sloveniji še vedno kazensko preganjani tisti, ki gojijo konopljo za izdelke, ki izboljšujejo zdravje, in izrazil prepričanje, da bo konoplja tudi pri nas prej ali slej legalizirana.



»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.«