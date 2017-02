Žaganje babe za lepše krofe

Najprej razrešimo uganko, od kod in zakaj žaganje babe. »Gospodinje o pustu cvrejo krofe in flancate,« je pred leti pripoved o žaganju začel žal pokojni Maksimilijan Rot, slikar in avtor številnih cerkniških mask, tudi čarovnice Uršule. »Že stare mame so govorile, da se testo za krofe ne sme prehladiti, ko počiva, torej v hiši ne sme biti prepiha ter odpiranja in zapiranja vrat. Zato so otroke nagnali ven. Rekli so jim, naj gredo na plac pogledat, kako žagajo babo. Ko so prišli tja, so spraševali, kje jo žagajo, pa so jih poslali na naslednji prostor, kjer naj bi se to dogajajo. To je trajalo kar nekaj časa. Tako so otroci ves dan krožili od ene točke do druge in spraševali o žaganju babe. Tako ni bilo prepiha zaradi odpiranja in zapiranja vrat, krofi pa so se lepo ocvrli, da je bila gospodinja tega zelo vesela.«

V Cerknici, enem od pustnih središč, bo veselo še vse do pepelnice, ko bodo Pusta zažgali in ga uradno pokopali. Norčije bodo uganjali skoraj vsak dan: v petek bodo na svoj račun prišli sodelavci TV Čohovo, ko se bo občinstvo lahko smejalo uradnemu butalskemu TV-programu. V istem večeru bodo Cerkničane in maškare na ples vabili Modrijani. Osrednjo pustno povorko, tako rekoč veliki pustni karneval, bodo pripravili v nedeljo, 26. februarja, točno okoli 12.32. Osrednja tema: polh v škrini.

