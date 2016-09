Zadovoljni z zdravniki in njihovimi plačami

LJUBLJANA – Tukaj je september in z njim nova javnomnenjska raziskava, ki jo za Slovenske novice opravlja oddelek za tržne raziskave STIK. Tokratna tema je bila malce bolj temačna, saj jo je spodbudilo streljanje v izolski bolnišnici, tako da smo vas spraševali o varnosti zdravstvenega osebja in o tem, kako bi lahko v prihodnosti preprečili podobne incidente.



Kar 57 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da za varnost zdravstvenega osebja v javnih ustanovah ni dovolj dobro poskrbljeno; le en odstotek anketiranih o tem ni imel mnenja, 42 odstotkov pa jih je prepričanih, da so varnostne razmere ustrezne. Posledično 48 odstotkov anketiranih meni, da bi morali po streljanju v izolski bolnišnici poostriti varnostne ukrepe v vseh zdravstvenih ustanovah, medtem ko jih 52 odstotkov ne meni tako. Na vprašanje, kateri varnostni ukrepi bi preprečili tovrstne incidente (možnih je bilo več odgovorov), je 49 odstotkov vprašanih odvrnilo, da takšnih incidentov ni mogoče preprečiti, 29 odstotkov bi namestilo varnostnike, 15 odstotkov detektorje kovin, 16 odstotkov pa odgovor vidi v drugih rešitvah, kot so krajše čakalne dobe, prisotnost policije, boljša komunikacija zdravstvenih delavcev s pacienti in kamere.

