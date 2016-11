Zadnje slovo od častnega predsednika gasilcev

HODOŠ – Včeraj ob 14. uri so se v Hodošu poslovili od častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije Ernesta Eöryja. »Dober človek je bil,« so si bili v en glas enotni. Še več, »bil je dejansko velik človek in velik gasilec«, so zbrani družno prikimavali in se strinjali in se med številnimi spomini nanj spomnili tistega dogodka izpred štirih let, ko mu je takratni predsednik dr. Danilo Türk podelil odlikovanje zlati red za zasluge.



Ernest Eöry, častni predsednik Gasilske zveze Slovenije, je visoko državno odlikovanje takrat prejel za dolgoletno predano in uspešno vodenje organizacije slovenskih gasilcev. Saj je svoje življenje posvetil prav prostovoljnemu gasilstvu ter širšemu sistemu zaščite in reševanja! Kot dolgoletni predsednik krovne organizacije je prav tako ogromno prispeval k razvoju gasilstva v Sloveniji. Dejavnosti na tem področju je povezoval še z drugimi področji, povezanimi z delovanjem sistema zaščite in reševanja, predvsem na mednarodnem področju, kar daje še toliko posebnejši pomen rezultatom njegovega dela.

