Zadnja priložnost za ugoden nakup stanovanja v Ljubljani

Da je konec ugodnih nakupov nepremičnin se že kaže na ljubljanskem nepremičninskem trgu. Med nepremičninami, ki jih rast cen še ni doletela, pa so zagotovo stanovanja v soseski Celovški dvori v Šiški, ki velja za eno najznamenitejših četrtnih skupnosti v našem glavnem mestu. Soseska izkorišča vse prednosti razvite infrastrukture, njena lokacija pa bo navdušila tako ljubitelje narave kot tiste, ki jim je bolj pri srcu urbano okolje. Najožje središče Ljubljane je tako rekoč na dlani, prav tako zelena okolica mesta.

Ugodna lokacija

Soseska Celovški dvori, ki je že pritegnila številne družine, bo kmalu dobila nove prebivalce. Veliko povpraševanje po stanovanjih v Celovških dvorih potrjuje, da soseska s svojo lokacijo in infrastrukturo izpolnjuje vse zahteve sodobnega kupca. Njena lokacija je privlačna – od najožjega središča Ljubljane je oddaljena le 4 kilometre, streljaj od nje je tudi avtocestni priključek Ljubljana-sever, zato se vsako potovanje na lepše lahko začne tako rekoč takoj, brez prebijanja čez mestno gnečo. Z javnim prevozom je odlično povezana z mestnim jedrom in tudi s širšo Slovenijo, saj je na njenem robu več linij Ljubljanskega potniškega prometa, blizu pa je tudi železniška postaja Litostroj. Tisti, ki svoje poti najraje opravljajo s kolesom, se lahko zanesejo na urejene kolesarske steze.

Uživajte v prostem času

Z nakupom stanovanja v Celovških dvorih ne boste le ubežali podražitvi nepremičnin v Ljubljani ampak boste pri vsakdanjih opravkih prihranili vaš dragocen čas. V bližini soseske je namreč veliko živilskih trgovin ter prenovljeni Mercator center, blizu sta tržnici Koseze in Šiška, poslovalnice vseh večjih bank, zdravstveni dom Šiška ter veterinarska ambulanta in trgovina za male živali.

Soseska je bila zasnovana kot soseska več generacij. V njeni bližini se nahaja več vrtcev in osnovnih šol, za rekreacijo in mirno preživljanje prostega časa so vam v soseski na voljo športna igrišča, parki z urbano opremo in otroškimi igrali. Na drugi strani Celovške ceste boste našli Knjižnico Šiška, bližnja Kino Šiška in Vodnikova domačija bogatita kulturno dogajanje v Šiški, v bližini pa je na voljo tudi veliko rekreativnih površin.

Športni park Tivoli ponuja veliko možnosti za rekreacijo, v bližini so tudi Športni center Ilirija, športni društvi Gib in Triglav ter večji fitnes centri. Hiter pobeg v naravo omogočajo številne sprehajalne in kolesarske poti v bližini. Rožnik brez dvoma nudi neskončno možnosti za rekreacijo in oddih, priljubljena točka za sprehod pa je tudi Koseški bajer.

Zaupanja vredna gradnja

Soseska Celovški dvori se ponaša z razgibanim stanovanjskim delom, ki je zasnovan iz dveh sklopov objektov. V kletnih etažah stanovanjskega dela so parkirna mesta za stanovalce, kolesarnice, shrambe, tehnični prostori ter zbirna mesta komunalnih odpadkov. Vsi deli objekta so dostopni funkcionalno oviranim osebam.

Zasnova soseske Celovški dvori je klasična masivna armiranobetonska konstrukcija z vertikalnimi stenami, stebri ter medetažnimi armirano betonskimi ploščami. Fasada je toplotno izolirana in prezračevana ter obložena z lesnimi kompozitnimi ploščami. Na jugovzhodnem delu soseske je zgrajena in ozelenjena protihrupna pregrada, ki ščiti stanovanja pred vplivi iz območja nekdanje remize, sedanjega LPP.

Vsa stopnišča in predprostori stopnišč ter hodniki imajo položen naravni kamen. V vseh prostorih stanovanj je kot zaključen sloj položen klasični lakiran hrastov parket, v sanitarijah pa keramika. Na terasah in ložah je položen granitni gres z nedrsečo površino.

Vsa okna, balkonska vrata, zasteklitve lokalov in vhodna vrata v skupne prostore so iz ALU profilov, zastekljena z dvoslojnim izolacijskim termopan steklom. Na vratih oziroma okenskih krilih so nameščene notranje ALU žaluzije. Notranje okenske police so iz PVC- ja, zunanje pa iz ALU pločevine.

Vhodna vrata v stanovanja so protipožarna in protivlomno opremljena. V objektih so v vseh stopniščih vgrajena osebna dvigala, ki povezujejo vse etaže.

Prijetna zunanja ureditev

Proste površine na območju med stanovanjskimi objekti so urejene kot skupne površine in so namenjene vsem stanovalcem. Površine so opremljene s parkovno in urbano opremo ter otroškimi igrali. Ob objektu so urejene tlakovane pešpoti, ki omogočajo dostop tudi funkcionalno oviranim ljudem. V podaljšku trga med dvema stanovanjskima sklopoma je še košarkarsko igrišče, na katerem se bodo morda kalili bodoči košarkarji.

Prodaja stanovanj v soseski Celovški dvori poteka od 11. aprila do 31. maja 2017 po načinu Dnevi odprtih vrat – 50 dni. Na voljo je 117 stanovanj. Kupci boste imeli do 31. maja čas, da oddate svojo ponudbo. Varščina za stanovanja znaša 3000 evrov za do tri izbrana stanovanja. Izklicne cene za stanovanja so objavljene na spletni strani http://www.celovskidvori.eu/, v zavihku Prodaja pa vam je na voljo več informacij o prodajnem postopku.

Termin za ogled stanovanj lahko rezervirate že danes. Pokličite na telefonsko številko 01 2800 863 ali pa pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@celovskidvori.eu.