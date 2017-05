Zadnja priložnost za ugoden nakup novega doma

Tudi nepremičninski trg je vse bolj stabilen, zato cene nepremičnin ponovno nekoliko rastejo. Še posebno v Ljubljani, kjer pa je cena kvadratnega metra vendarle še vedno ugodnejša kot v drugih evropskih prestolnicah. Zato izkoristite zadnjo priložnost za nakup stanovanja ali poslovnega prostora v sodobni, aktivni in varni soseski Celovški dvori, saj lahko ponudbo oddate le do 31. maja 2017. Ali ste vedeli, da je lahko garsonjera z garažo in shrambo vaša že za 50.900 evrov z že vključenim DDV-jem? In da lahko postanete ponosen lastnik poslovnega prostora v soseski Celovški dvori, ki je vsak dan bolj živahna in polna potencialnih strank, že za ceno 98.300 evrov, v katero spadajo tako parkirna mesta in shramba kot DDV?

Mesto v malem.

Sosesko Celovški dvori sestavlja 833 sodobnih stanovanj in poslovnih prostorov tako rekoč sredi Ljubljane (do strogega centra je le štiri kilometre) in blizu vse potrebne infrastrukture tako za družine kot poslovneže, pa vendar nesramno blizu najlepših ljubljanskih sprehajalnih in kolesarskih poti (Pot ob Žici, Rožnik, Koseški bajer …) ter športnih objektov (Športni park Tivoli, Športni center Ilirija, športni društvi Gib in Triglav …). Soseska svojim prebivalcem poleg podzemnih garaž v štirih etažah, parkirnih mest, shramb, kolesarnic in tehničnih prostorov ponuja tudi veliko proste površine med stanovanjskimi objekti, opremljene s parkovno in urbano opremo ter obveznimi otroškimi igrali. Česar pa soseska jutrišnjega dne (še) nima, je zagotovo v njeni bližnji okolici – od trgovin (tudi ekoloških!) in nakupovalnih centrov, tržnice (Koseze in Šiška), bank, pošte, knjižnice ter kina do vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenega doma, lekarne, veterinarske uprave in policijske postaje, ki bo budno bedela nad varnostjo v soseski.

Za vsak posel.

Poslovni prostori so razporejeni v treh etažah, med katerimi lahko izbirate takšne z velikimi ali manjšimi terasami (za gostinske dejavnosti ali vrtec) ali takšne brez teras (za pisarniške in storitvene dejavnosti). Da bo tako v stanovanjih in poslovnih prostorih kot na igrišču in terasah ravno pravi živ-žav, pa bo poskrbela ozelenjena protihrupna pregrada na jugovzhodnem delu soseske, ki ščiti pred vplivi iz območja LPP.

Soseska prihodnost

Da gre za sosesko prihodnosti so prepoznali tudi v podjetju SES, ki upravlja s 30 nakupovalnimi središči po Evropi, od tega v Sloveniji z ljubljanskim Cityparkom in Centrom Interspar Vič, mariborskim Europarkom in celjskim Citycentrom, saj bodo 15. junija po več letih čakanja na zeleno luč začeli z gradnjo nakupovalnega centra prav v okolici soseske Celovški dvori. V nakupovalnem centru, za izgradnjo katerega bodo porabili predvidoma 150 milijonov evrov, bo približno 90 trgovin, največji najemnik pa bo Spar Slovenija. Gradnja se bo predvidoma končala jeseni 2019, odprtje centra pa bo prineslo približno 700 novih delovnih mest. In koliko potencialnih strank, ki bodo v neposredni bližini soseske Celovški dvori! Vsekakor poslovna priložnost, ki je ne smete zamuditi. Časa za oddajo svoje ponudbe ni več veliko, zato pohitite.

Bodite tokrat vi med prvimi!

In kako oddati ponudbo za nepremičnino v soseski Celovški dvori? Če stanovanja oziroma poslovnega prostora še nimate ogledanega, si na spletni strani Celovskidvori.eu čim prej izberite stanovanja oz. poslovne prostore, ki bi si jih želeli ogledati, in si med 9. in 17. uro na telefonski številki 01/280 08 63 rezervirajte ogled izbranih nepremičnin. Ko boste našli »svojo« nepremičnino, ki vas bo »poklicala«, nikar ne zavlačujte, temveč čim prej (čas imate le do 31. maja 2o17!) oddajte svojo ponudbo, ki pa ne sme biti nižja od izklicne cene (ta je objavljena na spletni strani ob vsakem od stanovanj in poslovnih prostorov, ki so še na voljo). Če bo namreč vaša ponudba enaka ponudbi drugega kupca, lahko nepremičnino kupi tisti, ki je ponudbo oddal prvi. Bodite tokrat vi med prvimi! Ponudbo lahko oddate priporočeno po pošti z datumom 31. maj 2017 ali osebno do 17. ure 31. maja 2017 pri notarki Meti Zupančič na Davčni ulici 1 v Ljubljani.

Ponudbo lahko oddate za največ tri nepremičnine, toda pri tem pazite, da ste prav vse tri zares pripravljeni kupiti, saj so ponudbe zavezujoče. Kaj to pomeni? Če boste recimo izpadli pri nepremičnini, ki ste jo dali na prvo mesto (ker je nekdo drug ponudil višjo ceno), pri tisti na drugem mestu pa boste najboljši ponudnik, ste zavezani k nakupu. Seveda lahko od nakupa odstopite, toda v tem primeru boste izgubili varščino v znesku 3.000 evrov za stanovanje oz. 5.000 evrov za poslovni prostor, ki se sicer všteje v kupnino. Ne glede na to, koliko nepremičnin (eno, dve ali tri) boste navedli v ponudbi, vedno plačate samo eno varščino.