Zadnja priložnost za Celovške dvore

Iščete novi dom ali poslovni prostor za vaš posel? V soseski Celovški dvori so na voljo še štiri stanovanja in štirinajst poslovnih prostorov, zato se možnost za nakup nepremičnine v soseski izteka. »Rezervacija stanovanj in poslovnih prostorov ni možna, prodaja bo potekala do prodaje zalog,« opozarjajo v DUTB.Priložnost za uspešen posel

Veliko število stanovalcev, izredna dostopnost lokacije ter razvijajoča se okoliška infrastruktura zagotavljajo, da bodo poslovne dejavnosti v tej soseski uspešne. Poslovni prostori se prodajajo v 3. gradbeni fazi, kar pomeni, da si kupec lahko prostore uredi po svojih željah. V poslovne prostore so pripeljani inštalacijski priključki za ogrevano in hladno vodo, ogrevanje poslovnih prostorov, kanalizacijo ter električni dovodni kabel.

Poslovni prostori so zanimivi za različne dejavnosti - storitvene ali pisarniške, gostinske dejavnosti (nekateri poslovni prostori imajo velike terase) ter druge. Poslovnim prostorom pripadajo tudi parkirna mesta v podzemnih garažah, kjer so na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce. Poslovni prostori v treh etažah omogočajo udoben dostop, saj imajo neposreden vhod iz garaž v kletni del poslovnega prostora, ki je povezan s pritličjem poslovnega prostora.

Privlačne cene

Poslovni prostori so na voljo že od 123.490 EUR (z DDV), cene poslovnih prostorov so fiksne, je pa DUTB prvič ponudila tudi možnost najema s poznejšim odkupom poslovnega prostora. Kateri poslovni prostori so še vedno na voljo, lahko preverite tukaj, več informacij o prodajnem postopku pa vam je na voljo na tej povezavi.

Poslovne prostore prodajajo po sistemu videno-kupljeno, izbrano enoto pa bo lahko kupil kupec, ki bo prvi pristopil k podpisu kupoprodajne pogodbe in nato v skladu s pogoji izpolnil pogodbene obveznosti. Nakup poslovnih prostorov pa je možen tudi po sistemu »rent-to-own« (najem z odkupom).

Na prodaj le še 4 stanovanja

O tem, da je soseska Celovški dvori na privlačni lokaciji v Ljubljani, zgolj 4 kilometre iz strogega centra našega glavnega mesta, priča tudi podatek, da so na prodaj le še štiri stanovanja. Ta se lahko pohvalijo tudi z atraktivno lokacijo za vsakdanje obveznosti in preživljanje prostega časa in bližino vse potrebne infrastrukture. Tako lahko v bližnji okolici najdete številne trgovine, banko, pošto, lekarno, tržnico in ostale storitvene dejavnosti. Lokacija ponuja tudi raznolike možnosti za rekreacijo. Nedaleč stran so športni objekti - hala in bazen Tivoli, zunanje drsališče, teniška igrišča, športni center - in razne sprehajalne in kolesarske poti (Pot ob žici, Rožnik, Koseški bajer itd.). Tu so še proste površine med stanovanjskimi objekti, ki so namenjene stanovalcem in opremljene z otroškimi igrali.

V okolici soseske Celovški dvori stoji tudi več vrtcev (Vrtec Najdihojca - enota Biba, Vrtec Hansa Christiana Andersena itd.), osnovnih šol (OŠ Valentina Vodnika, OŠ Hinko Smrekar itd.) in srednjih šol (Gimnazija Šentvid, SŠ tehničnih strok itd.).

Ne zamudite roka za ponudbo

Za stanovanja so določene izklicne cene, kupci pa lahko za stanovanja oddajo nezavezujoče ponudbe. Zbiranje nezavezujočih ponudb bo potekalo najmanj 14 dni, ponudbe pod izklicno ceno pa DUTB ne bo upoštevala, sklenitev pogodbe pred potekom tega roka ni možna. Katera stanovanja so na voljo, preverite tukaj.

Zapišimo še, da rezervacija posameznih stanovanj ni možna, prodaja pa bo potekala do odprodaje zalog. Stanovanja se prodajajo skladno z ZVKSES, z oddajo ponudbe pa se kupci strinjajo s splošnimi pogoji prodaje in popisom lastnosti stanovanj.



Razmišljate o nakupu?

Če razmišljate o nakupu poslovnega prostora ali stanovanja v Celovških dvorih, vabljeni na ogled. Termin za ogled si lahko v naprej rezervirate in nepremičninski agenti si bodo vzeli čas le za vas. Ogledi so možni vsak dan med 9. in 17. uro, svoj termin pa lahko rezervirate na e-naslovu info@celovskidvori.eu ali telefonski številki 01 28 00 863.