Zadela prvič v življenju

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – »Saj nisem mogla verjeti,« so bile prve besede srečne nagrajenke Ternine nagradne igre, ki je v trenutku postala bogatejša ze evrskega tisočaka. Presenečenje je bilo še večje, saj ni Terezija Inširovič v vseh svojih 70 letih življenja še nikoli ničesar zadela. In tudi tokrat bi nagrada skorajda šla mimo nje. »Najprej sem prebrala Novice, nikoli najprej ne pogledam Terne. Včasih sem, pa nikoli ni bilo nič. Tudi tokrat je nisem imela namena spraskati, pa sem jo potem, ne vem zakaj, vseeno,« se zasmeje srečna nagrajenka. »To je bilo kot božji dar, res ne morem verjeti, da se je kaj takega zgodilo meni,« pristavi upokojenka, ki ji bo denar prišel še kako prav. »Saj veste, kakšne so penzije,« doda bolj resno.

Nežno podrgnite

Vse igralce prenovljene Terne prosimo, naj kljub navdušenju nad bogatimi nagradami kupon nežno podrgnejo.

Kava in Novice

Denar je prišel nepričakovano in gospo Terezijo je tako presenetil, da sploh še ni mogla razmisliti, kaj si bo privoščila. Nekaj bo prihranila za gorivo za ogrevanje, to je gotovo. »Pa mogoče bom kaj tudi zase kupila,« skromno doda sicer dolgoletna naročnica Slovenskih novic. Jutra si z najbolj branim časnikom krajša že skoraj od prve številke, tudi prenovljene Novice so ji strašno všeč, saj zdaj vsak dan v njih najde svoje najljubše vsebine: zdravje, recepte in nasvete o vrtičkanju. »Zjutraj grem najprej po časopis, skuham kavo in potem preberem Novice. Tudi Suzy imam naročeno in mi je zelo všeč, pa Nedeljske novice. Človek mora brati, veste,« pristavi in hitro doda, da so ji ljube tudi križanke, ki jih rešuje v Nedeljskih novicah. Pa tudi Terno bo zdaj z večjim veseljem praskala, ko se ji je končno nasmehnila sreča. Zakaj se ji ne bi še kdaj? V prvem tednu novega kroga nagradne igre Terna ste si bralke in bralci pripraskali že nekaj nagrad, a veliko jih še čaka na srečneže, tudi tista najbolj privlačna – stanovanje v Ljubljani. Še vedno nismo podelili dveh sanjskih potovanj v vrednosti kar 1500 evrov, tudi nekaj tisočakov je še na voljo in Petrolovih bonov v vrednosti 250 evrov, pa oprema spalnice in kuhinje ter več kot 13.000 manjših, a zato nič manj privlačnih nagrad.



Terno lahko igrate tudi preko spleta.