Začelo se je: močne padavine so že tu

LJUBLJANA – Vremenoslovci so napovedali, da prihajajo nevihte in da so možne tudi močnejše (več o napovedi v članku Napovedujejo točo: tako velike krogle bodo padale ). In niso se zmotili. Kmalu po poldnevu so padavine zajele del območje Dravograda. Od tam že poročajo, da meteorna voda zaliva hišo na Viški cesti. Približno istočasno je padlo drevo (vetrolom).

Ob 12.42 je uprava za zaščito in reševanje poročala, da je na cesto na Zg. Lehnu na Pohorju padlo drevo.



Vir: Arso

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da so v popoldanskem času lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Svarijo pa tudi, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih.

Več sledi ...

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.