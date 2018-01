Zabavno in poučno: kako dobro poznate dosežke Slovencev

LJUBLJANA – Ob današnji 125. obletnici smrti Jožefa Stefana je na spletu zaživel digitalni kviz Slovenski kvizum. Kviz na poljuden in humoren način ozavešča o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in drugih slovenskih pionirjev na posameznih področjih. Kviz, ki je od danes dostopen na naslovu talentismo.si, v prvi fazi vključuje 58 vsebin, povzetih po javno dostopnih medijskih virih in informacijah izbranih inovativnih podjetij. Ponuja niz petih vprašanj, ki se ob ponovnem reševanju zamenjajo.

Kviz je namenjen splošni javnosti. Ustvarjalci ga bodo širili prek ambasadorjev, vključenih podjetij, medijev in partnerjev. Cilj je doseči 300.000 Slovencev, krepiti samozavest Slovencev kot naroda inženirjev in inovatorjev ter utrditi prepoznavnost Slovenije, so danes sporočili ustvarjalci kviza.

Nosilec kviza je projekt Inženirji bomo!. Pri razvoju kviza so sodelovali dijaki in študenti na Mediatlonu 2017, Društvo za marketing Slovenije, Mladinska knjiga, Bisnode in Gospodarska zbornica Slovenije.

Kviz z ambicijo Referenčna zelena Slovenija v digitalni Evropi je bil uvrščen med tri izbrane projekte Partnerstva za spremembe 2017, ki ga vodita AmCham Slovenija in ministrstvo za javno upravo.