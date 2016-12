Zabava tudi za najmlajše

V večjih slovenskih mestih bodo za silvestrovanje namenili približno enako vsoto denarja kot lani. Večina mest se je tako kot lani odrekla ognjemetom. Za zabavo bodo večinoma poskrbeli slovenski glasbeniki, pred polnočjo se bodo zbranim pridružili župani občin in z njimi odštevali sekunde do novega leta.



V Ljubljani brezplačno parkiranje



V Ljubljani bomo najdaljšo noč v letu na prostem preživeli ob nežnih melodijah Jana Plestenjaka in Nine Pušlar, rokerskih ritmih skupin Dan D in Siddharta ter poskočnicah narodno-zabavnega ansambla Modrijani, manjkali pa ne bodo niti legendarni Pop Design s svojo znamenito Na božično noč. Tudi letos bo v Ljubljani nastopil venček hrvaških glasbenikov z legendarno skupino Crvena jabuka na čelu. Osrednje praznovanje bo kot običajno na Prešernovem trgu, ki ga letos krasi približno 20 metrov visoka smreka z ljubkovalnim imenom Melania, za katerega navdih je bila prva dama Amerike, Sevničanka Melania Trump. Za lučke po mestu, kar 65 kilometrov jih je vseh skupaj, je tudi letos poskrbel slikar Zmago Modic. V prestolnici je poskrbljeno tudi za otroško zabavo: silvestrovanje za najmlajše bo potekalo 31. decembra od 16. ure na Kongresnem trgu. Tistim, ki se bodo na silvestrovanje v središču mesta odpravili z avtomobili, bo omogočeno brezplačno parkiranje na Vodnikovem trgu ves dan do 5. ure naslednjega dne. Prestolnica je za letošnje praznovanje namenila 113.000 evrov proračunskih sredstev, del dogajanja v decembru pa so zagotovili s pomočjo sponzorjev. Za razliko od večine preostalih slovenskih mest bo nebo nad Ljubljano tudi letos po polnoči krasil ognjemet.



Z Mariborčani Helena Blagne



Mariborčani bodo letos najdaljšo noč v letu preživeli v družbi energične Tanje Žagar (ki bo 31. decembra nastopila tudi v Ljubljani), glasbene dive Helene Blagne in skupine Čudežna polja. Osrednje prizorišče praznovanja bo Trg Leona Štuklja. V štajerski prestolnici obiskovalcem javnega silvestrovanja z najdaljšo tradicijo v Sloveniji obljubljajo, da bodo obiskovalci doživeli pravo štajersko gostoljubje.



Pravljična dežela v Celju



Osrednje prizorišče silvestrovanja v Celju, kjer pričakujejo, da bo ob ugodnih vremenskih razmerah na ulicah silvestrovalo več kot 2500 ljudi, bo Krekov trg, kjer bodo za nepozabno najdaljšo noč v letu poskrbel Rok Ferengja s svojim Rok'n' Bandom. V knežjem mestu posebno pozornost posvečajo najmlajšim: točno opoldne bodo lahko pričakali novo leto v Pravljični deželi s pravljičnimi bitji v družbi mojstrice otroške zabave Romane Kranjčan. Tako kot lani se Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje, organizatorja tradicionalnega silvestrovanja na prostem, zaradi varčevalnih ukrepov in ekološke ozaveščenosti odpovedujeta razkošnemu ognjemetu. Novost v letošnjem letu bo tridimenzionalna videoprojekcija Dežela snežakov. V knežjem mestu bodo za silvestrovanje in preostale decembrske dogodke porabili 56.200 evrov, od tega 16.200 evrov za Pravljično deželo.



V Kopru s pogledom na morje



V Mestni občini Koper letos pripravljajo dve silvestrovanji – poleg tradicionalnega silvestrovanja S Koprom v novo leto še Silvestrovanje za otroke, ki bo dan prej na osrednjem mestnem trgu – Titovem trgu. Najmlajši bodo začeli silvestrovati že popoldne, poleg otroške predstave, prihoda dedka Mraza in koncerta Tinkare Kovač pa bodo doživeli tudi klasično odštevanje, s katerim bodo simbolično vstopili v novo leto. Silvestrovanje za odrasle bo letos namesto v Taverni na ploščadi ob upravi za pomorstvo, torej le streljaj od morja. Nastopili bodo skupina Tequila, Tulio Furlanič in Marino Legovič. Mestna občina Koper bo za celoten program Magičnega decembra in drugih prireditev na območju občine, vključno s silvestrovanjem, namenila približno 50.000 evrov.



Novo mesto v polnoč z beatli



Mestna občina Novo mesto je s partnerji pripravila tradicionalno silvestrovanje na Glavnem trgu v Novem mestu. Zadnjega v mesecu bodo občani in obiskovalci lahko prisluhnili Nini Pušlar ter skupini HELP!, ki izvaja pesmi skupine The Beatles. Ognjemeta tako kot zadnja leta zaradi omejevanja pirotehnike ter iz varnostnih in ekoloških razlogov ne bo. Novomeščani so silvestrovanju iz proračuna namenili 20.000 evrov.



Prvi skok v vodo v Portorožu



V Piranu bodo leto 2017 pričakali na Tartinijevem trgu v družbi pop dive Nuše Derenda. V bližnjem Portorožu bo živahno tudi 1. januarja 2017, ko se bodo najpogumnejši lahko osvežili z novoletnim skokom v morje. Sledila bosta glasbeni program in tradicionalni ognjemet ob 18. uri. Organizatorji so za silvestrovanje v Piranu in novoletno popoldne z ognjemetom v Portorožu porabili 21.400 evrov.