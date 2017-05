Za zdravstveni prispevek od 4 do 140 evrov?

LJUBLJANA – Ministrstvo za zdravje je po javni razpravi spremenilo model, kako bodo oblikovali zdravstveni prispevek. Po novem predlagajo, da bi zdravstveni prispevek znašal 2,1 odstotka od bruto dohodkov posameznika, predvidena je tudi kapica. Tako bi državljani plačevali od 4 do 140 evrov, je povedal svetovalec ministrice za zdravje Dušan Keber. Ministrstvo je sprva predvidevalo, da bi bilo zdravstveno nadomestilo odmerjeno od bruto dohodkov posameznika za dve leti nazaj, pri čemer pa bi bili zavezanci razvrščeni v sedem razredov.

Keber je danes novinarjem pojasnil, da so spremenili predlog oblikovanja prispevka tako, da bi šlo za davek na tekoči dohodek, torej na plače, pokojnine, avtorske honorarje itd. »Nadomestilo bo zvezno, tako kot velja za zdravstveni prispevek. Predvidoma bo znašal 2,1 odstotka od bruto dohodkov in bo zato prispevek lahko znašal od 4 oz. 5 evrov do približno 140 evrov,« je pojasnil. Prav tako so se odločili za kapico v višini štirikratnika povprečne plače.

Tako ta model po Kebrovih besedah tudi upošteva pripombe, ki jih je danes predstavil pravnik Rajko Pirnat. Niso pa še v celoti usklajeni z ministrstvom za finance. »Ravno okrog modela imamo intenzivne pogovore. Mislim, da bodo Pirnatove pripombe celo koristno pripomogle k argumentaciji, zakaj je ta drugi model boljši,« je dejal.