Za zdravo in daljše življenje

Kužki, mucki in drugi hišni ljubljenčki imajo prav posebno mesto v naših srcih, zato jim želimo le najboljše. To pomeni tudi kakovostno hrano in različne pripomočke. Danes je ponudba pestra, pred dobrima dvema desetletjema pa je bil nakup kakovostne hrane za živali pravi izziv. Marko Levstek, direktor podjetja Vetpet, se spominja tistih časov: »Ker sem bil velik ljubitelj živali ter skrbnik nekaj hišnih ljubljencev, sem se soočal s pomanjkanjem ponudbe kakovostne hrane in opreme zanje. V začetku 90. let ta segment trgovine v Sloveniji ni obstajal. Tako je bilo kot edino možno hrano za pse kupiti klavniške odpadke – ali zamrznjene ali zapakirane v konzervo.« Prav stanje na trgu ga je spodbudilo k ustanovitvi lastnega podjetja. Danes, 23 let pozneje, ima Vetpet verigo 23 trgovin za male živali Zootic in zastopa priznane blagovne znamke v panogi.



Vetpetovo ekipo združuje velika ljubezen do živali, zato ni nič čudnega, da je vizija podjetja od prvega dne dalje izboljšati oskrbo najkakovostnejše hrane in opreme za hišne ljubljence.



Podjetje je postalo zastopnik in distributer nekaj priznanih blagovnih znamk in se ukvarjalo izključno z veleprodajo. »Zaradi zadovoljstva naših kupcev so potrebe po kakovostni hrani in opremi rasle in z njimi naše podjetje. Hkrati se je v svetu ponudba izdelkov za hišne ljubljence hitro širila. Podjetje je na prehodu v novo tisočletje zaposlovalo 15 zaposlenih,« pove Levstek.



Odprtje lastne trgovine



Na prelomu tisočletja so v Vetpetu spoznali, da obstoječe trgovine za male živali ne sledijo sodobnim smernicam, manjkalo jim je znanja s področja nege in oskrbe. Zato so se leta 2001 odločili, da ustanovijo lastno verigo trgovin Zootic in jih postavijo v sodobne trgovske centre. »Odločitev se je pokazala za pravilno. V letu 2005 smo bili med desetimi najuspešnejšimi in nahitreje rastočimi podjetji v Sloveniji. V letu 2010 smo imeli 25 trgovin in približno 180 zaposlenih. Med njimi nekaj doktorjev veterinarske medicine, diplomiranih zootehnikov ter večino veterinarskih tehnikov in ljudi s specializiranim znanjem s področja nege in oskrbe živali,« pojasni Levstek.



»Klavniški odpadki vsebujejo le ceneno hrano za pse in mačke. V t. i. premium kakovostnem razredu pa proizvajalci sledijo vsem smernicam, ki veljajo za prehrano ljudi (bio, lahko, naravno, brez žitaric, brez alergenov, veliko mesa, izbrane sestavine …),« razlaga Levstek in doda: »Povprečni poznavalec se v poplavi najrazličnejših filozofij med iskanjem hrane za svojega ljubljenca zlahka izgubi. Zato so naše stranke hvaležne za nasvet, ki ga lahko dobijo pri nas. To je ena izmed pomembnejših storitev, ki jih ponujamo našim kupcem. In temu bomo sledili tudi v prihodnje.«



Koristno stanovsko združenje



Trgovina za hišne ljubljence ima zelo majhen delež v celotni slovenski trgovini, a ima kljub temu v sklopu Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) organizirano svojo sekcijo. Kot pove naš sogovornik, so zelo hvaležni, da imajo takšno stanovsko združenje. »Zbornica skrbi za obveščenost glede zakonodajnih novosti, novosti s področja predpisov, prireja strokovna izobraževanja, organizira predpisana usposabljanja in nas reprezentativno zastopa v komunikaciji z državnimi organi. Zato ocenjujem sodelovanje kot uspešno in za nas pomembno,« sklene Marko Levstek.