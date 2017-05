Za vožnjo po avtocesti boste drago plačali, čakali pa nič več

Takšnemu cestninjenju kot ga poznamo danes z vinjetami bo odklenkalo najkasneje čez šest let. Evropska komisarka za promet, Slovenka Violeta Bulc, je namreč predstavila nov sistem, po katerem bomo uporabo avtocest plačevali glede na prevožene kilometre.

Čez šest oziroma deset let

Za tovornjake naj bi bil nov sistem uveden do leta 2023, za avtomobile pa do leta 2027. Podjetja so že napovedala, da se bo v letih 2020-2030 znatno povečalo število povezanih in avtomatiziranih vozil. Temu se morajo prilagoditi tudi sistemi, ki spremljajo cestni promet, je ponazorila izziv.



Predvidena digitalizacija cestninjenja naj bi zagotovila enoten, standardiziran sistem od Portugalske do Finske. "Nič več nalepk po sprednjem avtomobilskem steklu in nič več dolgih čakalnih vrst na cestninskih postajah," je poudarila Bulčeva.



V Bruslju novo ureditev primerjajo s telefoniranjem. Predlagani sistem je namreč po komisarkinih besedah podoben sistemu mobilnih operaterjev: prevoznik bo vzpostavil odnos s ponudnikom storitve in dobil mesečni račun za uporabo evropskih cest.



Če boste imeli avto, ki onesnažuje, boste dobili še dodaten račun

Digitalizacija po njenih navedbah na sploh omogoča veliko bolj dinamično zaračunavanje uporabe cestne infrastrukture ob upoštevanju ne samo razdalje, ampak tudi onesnaževanja zraka in cestnih zamaškov.



V praksi to pomeni, da bo lahko članica na zelo onesnaženem območju dodatno zaračunavala uporabo infrastrukture, da bi spodbudila bodisi uporabo alternativnih virov energije bodisi vozil, primernejših za razogličenje prometa.



V novem sistemu bodo mogoče tudi posebne spodbude, na primer električni avto bo lahko oproščen do 75 odstotkov cestnine, je ponazorila Bulčeva.