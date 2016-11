Za volan brez alkohola!

Pred nami je praznični čas, ko mošt postane vino in ko se Slovenci že tradicionalno poveselimo. Kar je čisto lepo in prav, a žal marsikdo, čeprav spije kakšen kozarček rujnega vinca preveč, sede za volan, prepričan, da je sposoben voziti. Kar pa je daleč od resnice. Kakor kaže statistika, v tednu, ko je martinovo, ni minilo leto, da se ne bi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, zato tudi v letošnjem času martinovanj od 4. do 13. novembra poteka nacionalna preventivna akcija 0,0 šofer, ki jo sicer izvajajo vse leto, v njej pa sodelujejo ministrstvo za zdravje, javna agencija za varnost prometa, policija, pristojne inšpekcijske službe in nevladne organizacije.



0,0 šofer



Ključna cilja akcije sta zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih so kot sekundarni dejavnik prisotni alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi, pravijo na agenciji za varnost prometa.



»V času martinovega želimo med vozniki in drugimi udeleženci v prometu povečati stopnjo pričakovanja, da bodo ob morebitni vožnji pod vplivom alkohola ali mamil pri vožnji odkriti. Naše aktivnosti bodo usmerjene zlasti v bližino gostinskih lokalov in zabaviščnih prostorov ter v kraje, kjer se zadržuje več ljudi. Predvsem voznike želimo opozoriti, da vožnja pod vplivom alkohola in drog ogroža njih same, njihove sopotnike in preostale udeležence v prometu. Alkohol, prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato povečujejo tveganje za nastanek prometne nesreče, nekatere raziskave pa nakazujejo tudi pomemben vpliv alkohola na težo poškodbe v nesreči,« poudarjajo na agenciji.



Nadzor in ozaveščanje



V času martinovega bo tako povečan nadzor nad alkoholom in prepovedanimi drogami med vozniki. Pristojni organi zato vse udeležence v prometu pozivajo, naj pred in med vožnjo ne uživajo alkoholnih pijač, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Alkohol namreč v organizmu ostane tudi do 12 ur in več po zaužitju, odvisno od popite količine. Pristojni inšpektorati se bodo osredotočili na strežbo alkohola, zlasti glede prepovedi prodaje in ponudbe alkohola mladoletnim in vidno alkoholiziranim osebam, ter tudi na prepoved prodaje in ponudbe alkohola ter opitost med delovnim časom na delovnem mestu.



Javna agencija za varnost prometa bo o alkoholu ozaveščala voznike začetnike, na srednjih šolah bodo izvedli delavnice Vozimo pametno, pripravili so tudi preventivni video- in avdiospot, po Sloveniji pa bodo potekali številni preventivni dogodki. Decembra bodo v sodelovanju s policijo pripravili akcijo na temo prepovedanih drog v prometu: s posebnimi testerji bodo preverjali vsebnost drog pri voznikih.



Sadovi akcije



Do konca septembra je na slovenskih cestah umrlo 109 ljudi. Število hudo telesno poškodovanih je za 12 odstotkov manjše kot v istem obdobju lani: 639 proti 725. Za štiri odstotke je tudi manj lažje telesno poškodovanih; letos 5652, lani 5903. V zadnjih letih se število voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog med povzročitelji prometnih nesreč na splošno zmanjšuje, prav tako upada število nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol; izjema pa je letošnje leto. Število umrlih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, se je do konca septembra namreč povečalo na 30 (lani 26). Za 21 odstotkov se je dvignilo tudi število hudo in lažje telesno poškodovanih: letos jih je bilo že 127 in 596. Pri agenciji za varnost prometa si to delno pojasnjujejo tudi z zmanjšanjem nadzora med dolgotrajno policijsko stavko.



Pa med martinovim? Število prometnih nesreč, za katere je kriv alkohol, v zadnjih štirih letih upada. Leta 2012 se je v času pred martinovim in po njem zgodilo 78 prometnih nesreč zaradi alkoholiziranega udeleženca, leto pozneje 68, nato 64, leta 2015 pa 60. Prav tako se v tem času znižuje število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec: v zadnjih dveh letih sta umrli dve osebi, v prejšnjih dveh letih (2012 in 2013) pa skupno kar devet.