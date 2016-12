Za violo iz leta 1843 plačali 50 tisočakov

PTUJ – Pokrajinskemu muzeju Ptuj Ormož, v katerem hranijo in razstavljajo največjo zbirko historičnih glasbil v Sloveniji, je s pomočjo ministrstva za kulturo uspelo odkupiti za slovensko zgodovino izjemno dragoceno violo goriškega goslarja Antona Pelizona iz leta 1843. Zanjo so plačali 50.000 evrov. Izjemno pridobitev so javnosti predstavili v slavnostni dvorani ptujskega gradu. Na Pelizonovo violo je ob spremljavi bratov igral violist Andrej Feguš, član priznanega Godalnega kvarteta Feguš.

