Za v zapor ni prišteven, v vojaški službi pa ostaja

MARIBOR – »Tri policiste je dvignil v zrak.« S temi besedami so ravnanje zdaj 29-letnega vojaka Rokija Mršiča opisali očividci, ki so prisostvovali incidentu pred enim izmed blokov na Gosposvetski cesti v Mariboru. Policiste so v začetku oktobra predlani poklicali, ker naj bi moški, pozneje se je izkazalo, da gre za Rokija Mršiča, v stanovanju grozil in razbijal. Ob njihovem prihodu so po stopnišču pritekli njegovi svojci, za njimi pa se je podil Mršič, v rokah naj bi imel dva noža. Policisti so ga pozvali, naj orožje odvrže, a tega povsem podivjani Mršič ni upošteval, ampak je z nožem zamahnil proti policistoma.

Brez obsodbe in zdravljenja!

Policistoma, ki sta prva prispela na kraj dogodka, Mršiča kljub uporabi teleskopske palice, plinskega razpršilca in telesne sile ni uspelo obvladati. Enega je z nogo ranil po glavi, drugi je dobil odrgnine. Izvedeli smo, da naj bi pobesnelega moškega obvladala šele falanga policistov, menda jih je bilo na koncu šest. A ni bilo ogroženo le njihovo življenje, za svoje življenje se je menda bala tudi njegova mama, saj je pred sinom pobegnila z dojenčkom v rokah. Policisti so v poročilo zapisali še, da je poskušal Mršič med prerivanjem enemu od mož postave odvzeti pištolo. Na srečo mu to ni uspelo, v tem primeru bi se verjetno končalo drugače.

