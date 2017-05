Za ureditev železniškega  prehoda prosijo že 13 let

SAKSID – Se bo res morala zgoditi tragedija, da se bo država zganila in po več letih prelaganja papirjev le uredila nevaren železniški prehod na Saksidu pri Dornberku v spodnji Vipavski dolini? To se sprašujejo tamkajšnji krajani, ki vsakič, ko mimo pripelje potniški ali tovorni vlak, le upajo, da ne bo počilo. Železniški prehod je povsem nezavarovan. Nanj na vsaki strani opozarjata le dva znaka, stop in andrejev križ. Tja se vsega skupaj steka kar sedem cest, pet iz vasi in dve z druge strani, Zalošč in Dornberka. Skratka, gre za precej nevarno križišče, ki bi od odgovornih zahtevalo takojšnje ukrepanje.

