Za upokojenke bo  odslej le še slabše

LJUBLJANA, BRUSELJ – Za zdaj (v zadnjem času) so resda predvsem nekateri sindikati začeli opozarjati, da bi uveljavitev vsega tistega, kar je trenutna slovenska oblast glede pokojnin v prihodnosti zapisala v tako imenovani beli knjigi, pomenila odpravo načela solidarnosti in prerazdeljevanja, precej slabše upokojitvene pogoje, ukinitev pozitivne diskriminacije za ženske in drastično zniževanje njihovih pokojnin ter posledično še to, da bi v starosti vse več žensk neizbežno živelo tik ob pragu revščine ali celo pod njim. Predvsem vse več žensk. Zakaj bi se najbrž že čez nekaj let začel uresničevati tako črn scenarij, je nazorno pojasnil odbor Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za enake možnosti, ki mu predseduje mag. Andreja Poje.

