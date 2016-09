Za trditev, da je intimna z Jankovićevim starejšim, bo plačal

LJUBLJANA – Pisalo se je leto 2010, ko je kot strela z jasnega udarila novica o aretaciji tedanjega poslanca Srečka Prijatelja, pozneje pa še Zmaga Jelinčiča Plemenitega in takratnega kmetijskega ministra Milana Pogačnika. Jelinčiča in Pogačnika so pridržali v zvezi s sumom podkupovanja glede zemljišč, namenjenih za letalski muzej v Murski Soboti, Prijatelja pa zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja Marjana Mikuža, ki je policiji pomagal pri prijetju Prijatelja, ta je že prestal štiriletno zaporno kazen. Dvanajstega marca 2010 sta Jelinčič in Prijatelj, potem ko sta bila oba izpuščena na prostost, na posebni novinarski konferenci za vse skupaj okrivila Mikuža in policijo oziroma takratno notranjo ministrico Katarino Kresal, ki naj bi se Jelinčiču maščevala za afero Bulmastifi. Del vloge pa naj bi, kot je govoril prvak SNS, odigrala tudi Mikuževa hči Lara Mikuž. O slednji, ki je v poslanski skupini SNS opravljala strokovne naloge in je bila tudi njena podsekretarka, je namreč Jelinčič trdil, da je tajna policijska sodelavka in da je policiji poročala o članih in delovanju SNS. Trditev je še večkrat ponovil za različne slovenske medije, med drugim je dodal, da ima Mikuževa intimne odnose z Damjanom Jankovićem, sinom ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

