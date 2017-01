Za toliko se bo zvišala minimalna plača

LJUBLJANA – Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je socialnim partnerjem na seji ekonomsko-socialnega sveta predlagala dvig minimalne plače za 1,8 odstotka. S tem je delno sledila predlogu sindikatov, ki so sicer predlagali zvišanje za pet odstotkov – na 630 evrov neto.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tem predlogu izrazil ostre kritike do po njegovem mnenju prenagljene poteze. Poudaril je, da vladna ekipa glede tega vprašanja ni bila v celoti usklajena, saj ministrica njega ni prepričala. Kot je navedel minister, je Kopač Mrakova »morda prepričala koalicijske partnerje in druge kolege v vladi, mene pa zagotovo ne«. Izpostavil je, da je prepričanje, da take poteze predstavljajo tveganje za gospodarstvo, predstavil tudi na sestanku koalicijskih partnerjev, »in bolj jasen, kot sem bil, ne bi mogel biti«.

Z vidika izboljševanja konkurenčnega položaja gospodarstva v Sloveniji je dvig minimalne plače po ministrovem mnenju korak v napačno smer. Povzročil bo dodaten pritisk na podjetja po plačevanju davkov in prispevkov ter upočasnil zaposlovanje, in sicer predvsem v storitvenem sektorju. Dvig minimalne plače predstavlja dodatno tveganje za delo na črno, prav tako za prekarizacijo, so Počivalškove argumente navedli na spletnih straneh ministrstva.

ESS opravil posvet o minimalni plači. Vladni predlog je 1,8 % dvig. Delodajalci so zagovarjali 0,5 % dvig, sindikati 5 % dvig. pic.twitter.com/rojuresT1C — Dr. Anja Kopač Mrak (@AnjaKopacMrak) January 20, 2017

Kopač Mrakova je v četrtek na twitterju objavila, da ji je uspelo prepričati kolege v vladi in koaliciji , da v petek lahko predlaga socialnim partnerjem dvig minimalne plače za več kot 0,5 odstotka. Koalicijski dogovor je potrdil tudi premier Miro Cerar, ki je na twitterju zapisal, da vlada skrbi za tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. »V tej luči tudi dogovor vseh koalicijskih partnerjev za dvig minimalne plače,« je dodal. A očitno vsi vendarle niso bili enakega mnenja.