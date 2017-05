Za štiri zaposlitve 9 milijonov evrov!

LJUBLJANA, BRUSELJ – Poslanec SMC dr. Dragan Matić je ob prazniku dela kot predsednik odbora državnega zbora za kulturo objavil posebno poslanico delovnemu ljudstvu, lahko bi tudi rekli, armadi zgolj prekarno (zgolj za določen čas) zaposlenim mladim Slovenkam in Slovencem, saj je prav v zvezi s slednjimi, ki jih je pri nas menda vse manj, pohvalil Cerarjevo vlado: »Trend padanja števila brezposelnih daje 1. maju pomembno težo, še posebno ob uresničitvi nabora ukrepov vlade za povečanje zaposlitvenih možnosti mladih. 50.000 manj brezposelnih mladih v tem mandatu je velik dosežek, tako kot vlada morajo tudi sindikati zasledovati cilj povečanja zaposlitvenih možnosti mladih v Sloveniji...« In še: »Zato pozdravljam in podpiram vse ukrepe vlade za mlade, od zakona o vajeništvu, kot del strategije v boju proti brezposelnosti mladih, do milijonskih finančnih spodbud vlade, namenjenih mladim in njihovim zaposlitvenim možnostim. Vlada je namreč do zdaj namenila 300 milijonov za hitro aktivacijo in prehod mladih po šolanju na trg dela ter 27 milijonov evrov za zaposlovanje več kot 5000 mladih za nedoločen čas.« Tako zelo enostavno in pohvale vredno pa vse skupaj žal le ni. Če smo, na primer, prebrali tvit, ki ga je nekdo objavil na družbenem omrežju twitter, smo lahko odkrili, zakaj vse ni tako rožnato. Resnicoljubno je namreč objavil: »Zakon o vajeništvu – brezposelni, ki jih zavod za zaposlovanje napoti v vajeništvo, se ne vodijo več v evidenci brezposelnih. Nateg.«

Pa saj smo na prvem mestu

Imate prav, kljub temu da nas piarovci in tako imenovani spin doktorji poskušajo iz dneva v dan (spet in spet) zavajati s hvalospevi na račun oblastnikov, smo v teh dneh lahko slišali ali prebrali, na kaj je opozoril evropski statistični urad Eurostat.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«