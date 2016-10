Za starega ponujali dva nova avtomobila

LJUBLJANA – Magirus S25 je edino tovrstno vozilo na svetu,« pravi Srečko Dermol, vodja voznega parka Gasilske brigade Ljubljana, ko pokaže vozilo z lestvijo. Izdelali so ga leta 1932, a je bilo zaradi predelave v gasilsko vozilo prvič registrirano leta 1934, ko je imela Ljubljana poklicno gasilsko enoto že dobrih 12 let. Vozilo ima 6-valjni linijski, vodno hlajeni bencinski motor z močjo 110 KS. »Zanimivo je, da kljub veliki višini dviga – 30 metrov – nima nameščenih bočnih podpornikov,« pravi Srečko Dermol. Uporabljali so ga do leta 1970.

V letih 1989–1990 so avto v celoti razstavili in obnovili. »Po obnovi so nam iz podjetja Magirus, kjer tega tipa nimajo v svoji muzejski zbirki, zanj ponujali dve novi vozili,« pravi Srečko Dermol. To bi bilo, če prevedemo v današnjo vrednost, več kot milijon evrov oziroma bližje milijonu in pol. O ponudbi niso razmišljali, pravi Dermol: »To je edino obnovljeno vozilo tega tipa na svetu. Je pomemben del zgodovine Gasilske brigade Ljubljana in naše tehniške dediščine.« Zdaj z magirusom naredijo od 250 do 300 kilometrov na leto.

