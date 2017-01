Za srbske snemalce z elektriko nad sulce

NOVO MESTO – Vse je zakuhalo snemanje povsem nedolžnega promocijskega filma, s katerim želi Ribiška družina Novo mesto reklamirati ribolovni turizem, hkrati pa prikazati njihovo skrb za ogrožene ribe, med katerimi je prav sulec med najbolj ogroženimi.



A ob snemanju filma je nastala anonimka z naslovom Škandalozni lov sulca na reki Krki, ki je romala na različne naslove, tudi k Ribiški zvezi Slovenije in ribiški inšpekciji. V njej je opisano, kako je predsednik Ribiške družine Novo mesto Djordje Vučković organiziral lov sulca za srbske novinarje. »Sulca so lovili brez ribolovnih dovolilnic in tudi ponoči. Ker v treh dneh niso ulovili nič, se je predsednik Vučković odločil, da bodo z agregatom izlovili sulca, ga zapeli na trnek in nato spustili, tako da bi bilo videti, kot da ga je ribič ujel.« Iz anonimke izvemo, da so ujeli dva sulca, eden je bil dolg 80 cm, drugi en meter, shranili naj bi ju v mrežo, potem pa naj bi ga eden od ribičev zapel za umetno vabo, ga spustil v reko in ga nato začel utrujati, kot da ga je ujel. »Vse to so posneli novinarji: utrujanje ribe, iznos sulca iz vode in končno slika 'srečnega ribiča', ki je ujel kapitalnega sulca,« pravi anonimka.

