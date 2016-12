Za sodišče nedolžna, za zavarovalnico kriva

LJUBLJANA – Ne, ne bom plačala! Raje grem na policijo in jih na kolenih prosim, da me zaprejo, preden bom komu kaj naredila. Zavarovalnica mi je uničila življenje. Iz mene je naredila barabo, pa sem poštena ženska, in zelo trdo garam, da sploh preživim. Za njih je to samo denar, vendar je meni vzelo eno leto življenja, pa tudi za čast in za princip gre. Čeprav je teh 500 evrov zame ogromno. V kakšni državi živimo, če na sodišču ugotovijo, da nisi kriv, in zavarovalnica od tebe kljub temu terja denar? So zavarovalnice nad sodišči?« S temi besedami nas Anna Lavrinc iz Radeč pri Zidanem Mostu pričaka na svojem delovnem mestu, za volanom velikanskega Mercedesovega tovornjaka, in nam začne pripovedovati zgodbo, ki kaže na to, s kakšno lahkoto se v naši državi da zagreniti življenje nedolžnemu človeku. Kaj zagreniti, uničiti!

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.