Za Slovenijo razglasili rumeni alarm. Poglejte, kaj nas čaka

LJUBLJANA – Zadnje dni tega leta bo vreme stabilno in suho, napovedujejo vremenoslovci. Danes bo pretežno jasno, le tu in tam bo sprva še nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj.

Izdano opozorilo

Jutri bo precej jasno. Ponekod po kotlinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Za zjutraj je zaradi nizkih temperatur izdano rumeno opozorilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –10 do –5 stopinj Celzija, ob morju okoli 0. Čez dan se bo živo srebro povzpelo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj. Nekaj nevšečnosti in mraza lahko povzroči le veter, vendar bo vreme vseeno idealno za izlet na lepše. Sicer bo petek postregel s soncem in vse kaže da bomo v praznike zakorakali brez snežne podlage.



Do nedelje bomo imeli precej nizke temperature. Vir: Arso

Vremenska napoved za petek popoldne

Če se odpravljate na gorski pohod vas lahko preseneti hladen severovzhodni veter, ki pa bo v petek počasi slabel. Temperatura na 1500 m bo čez dan okoli 0, na 2500 m pa okoli –4 stopinje.

Novo leto, staro vreme

Vikend prinaša, tako je videti, suho in sončno vreme ...