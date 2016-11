Za Slovenijo razglašen rumeni alarm

Nadpovprečno hladen oktober Arso je pred kratkim objavil informacije o temperaturah v oktobru. Naj povemo, da je bil bolj mrzel – od 0,5 do 1 stopinje Celzija – od povprečja, doseženega v obdobju 1981-2010. In to kljub temu, da se je živo srebro v drugi polovici meseca povzpelo krepko čez oznako za 15 stopinj Celzija.