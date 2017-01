Za prvo damo ZDA je dihala tudi njena Sevnica

Direktor kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič in vodja Grajskih mesnin Hermina Šantej sta nam predstavila sevniško salamo First Lady. Foto Jaroslav Jankovič

Natakarica Suzi Mirt nam je pokazala torto melanija, ki so jo razrezali in ponudili obiskovalcem ob prenosu inavguracije. Foto Jaroslav Jankovič

SEVNICA – Oči širnega sveta so bile včeraj uprte v Washington, D. C., v pričakovanju, da Donald Trump uradno prevzame dolžnosti 45. predsednika ZDA. In seveda ni bilo še nikoli toliko zanimanja za inavguracijo med Slovenci, predvsem so preobrazbo Melanie Trump, nekoč Melanije Knavs, v novo prvo damo Združenih držav pozorno spremljali v njenem rojstnem kraju Sevnici.

