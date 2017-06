Za prevoz iz Španije v Maribor kar 13.500 evrov

ORMOŽ, LJUBLJANA – Kako kratka je pot od sreče in zadovoljstva do tragedije in žalosti, se običajno prepričamo šele, ko nas doleti nesreča. In ta nikoli ne počiva, je na svoji koži izkusil tudi 31-letni Gregor Fekonja iz Ormoža. Šestega marca letos je v Španiji doživel prometno nesrečo, sledile pa so dodatne težave, od slabe opremljenosti bolnišnice do visokih stroškov prevoza v domovino, kjer so mu minule tedne zdravniki UKC Maribor poskušali pomagati po hudi poškodbi hrbtenjače. Nekoliko so mu uredili dihalne poti, tako da zdaj lažje diha, od predvčerajšnjim, torej od torka, pa z ohromelim spodnjim delom telesa leži na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani, kjer bodo poskusili povrniti marljivega fanta, ki mu nikoli ni bilo nič težko.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«