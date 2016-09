Za predsednika Busha so prestavili  v višjo

BRNIK – Nenadoma se je od nekod pojavil ogenj. Zagorelo je letalo. Kerozin je pokazal zobe. Več metrov visoke zublje je umirila šele vodna pena, ki je začela že kmalu švigati z vseh strani. Gasilski mojstri Jani Lončar, Jani Podrepšek, Gorazd Zupančič, Evgen Slak in Franci Zaplotnik so se takrat podali v bliskovit napad, dozdevalo se je, da so bili pripravljeni še za kaj večjega. Na srečo pa je bila to le gasilska vaja in prava paša za oči.



Vzlet in pristanek



Čeprav letalski promet statistično gledano spada med najvarnejše načine prevoza, varnost se še povečuje, takšne nesreče še zdaleč niso izključene. Zaradi vse večje medijske pozornosti se celo dozdeva, da jih je iz leta v leto več. Na Aerodromu Ljubljana ob tem ponosno sporočajo, da so izvrstno usposobljeni za preprečitev kakršne koli nezgode.



Analize letalskih nesreč namreč kažejo, da se jih večina zgodi na letališčih ali v njihovi neposredni bližini. Za najbolj kritičen del celotnega poleta zato imamo – vzlet in pristanek.



Sodobna letališča so urejena tako, da že v kali preprečujejo najhujše. K temu pripomore usposobljena gasilsko-reševalna služba. Ta je na letališču Brnik začela delovati že takoj ob odprtju letališča leta 1963. Opremo za gašenje so prepeljali s takrat še starega letališča Polje v Ljubljani, od koder je prišel tudi prvi zaposleni gasilec Jože Gornik. Kot vodja gasilske izmene je svojo funkcijo opravljal vse do upokojitve.



Štiriindvajset ur na preži



Brniško letališče vsak dan zagotavlja šesto gasilsko kategorijo od desetih, lahko pa po potrebi poviša stanje pripravljenosti na deveto. Eno takšnih zahtev po povišani kategoriji so dobili, denimo, leta 2008, ko je Slovenijo obiskal ameriški predsednik George Bush. Le nekaj dni prej so dobili tudi novo vozilo Actros 1841, za katero je nadgradnjo izdelalo podjetje Rosenbauer v Avstriji. Danes jih imajo osem, večinoma so rosenbauerji, imajo pa še dve reševalni.



Število zaposlenih v gasilsko-reševalni službi je 57. Od leta 1963 delujejo 24 ur na dan. Ob skrbi za varnost letalskega prometa izvajajo požarno varovanje na celotnem območju letališča in njegovi infrastrukturi. V praksi to pomeni, da njihovo območje delovanja seže še tri kilometre od letališke ograde. Njihov zdajšnji poveljnik je Milan Dubravac. Operativni cilj je, da s prvim vozilom dosežejo kateri koli del manevrskih površin na letališču karseda ekspresno: v dveh ali treh minutah po alarmu oziroma obvestilu o nesreči.



Pred pol stoletja



Gasilci delujejo v štirih izmenah po 13 gasilcev oziroma v tako imenovanem ruskem turnusu 12-24, 12-48. Dvanajsturni dnevni izmeni sledi 24-urni počitek, nato pa 12-urni nočni izmeni – 48-urni počitek. Na leto se odzovejo na več kot 300 dogodkih. In kdaj se je že zgodila najhujša letalska nesreča v zgodovini našega letališča? Pred natančno 50 leti. Kmalu po polnoči je bilo. Ko je letalo Bristol Britannia, ki je priletelo iz Londona, med pristajanjem zgrešilo vzletno-pristajalno stezo. Od 117 potnikov in članov posadke jih je nesrečo preživelo le 19.



Za najhujšo pa velja menda še vedno tista, ki se je zgodila leta 1977 na Tenerifu. Takrat je v trčenju dveh letal na letališču umrlo kar 583 ljudi.



Sodelovanje z Nemci



Leta 2009 so se začeli naši letališki gasilci usposabljati tudi v učnem centru letališča v Frankfurtu. Na maketi letala so vadili različne pristope in gašenje požarov na podvozju letala, motorju, v potniški kabini, kokpitu, sanitarijah, prostoru za tovor. Izkazalo se je, da ima novi lastnik, nemška družba Fraport, obilo posluha za gasilsko službo. Lani sta naše gasilce tako obiskala tudi njihova predstavnika Stefan Behrendt, vodja centra za gasilsko usposabljanje, in Stephan Syring, glavni inštruktor za področje gasilstva, preverila njihovo usposobljenost in bila navdušena. Letos bodo naši gasilci v Frankfurtu domovali, denimo, kar 49 dni. Najbrž si tudi zato prizadevajo doma zgraditi nov in sodoben učni center.