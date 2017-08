Za polovico manj krme

Na MKGP so pred dnevi pozvali kmete, ki jim je kljub suši uspelo pridelati dovolj ali višek krme, naj jo ponudijo v odkup kmetom na Primorskem, Dolenjskem in v Beli krajini ter ponekod na Štajerskem in v Prekmurju, kjer je suša prav pri krmi pobrala visok davek. Po besedah dr. Andreje Sušnik z agencije za okolje je suša zagotovo vzela od 35 do 40 odstotkov slovenske krme.

Kmetje že prodajajo živino, zlasti teleta iz hleva, saj jih čaka zares neugodna zima. Cena krme bo zagotovo krepko poskočila, saj je suša prizadela vse mediteranske države, kjer tudi ni bilo sena, koruza pa je na kritičnih območjih v rasti obstala na pol poti.

Osnovna cena bale sena je bila 25 €, kocke pa 2,70 €, a nihče ne ve, kam se bo zavihtela.



Na MKGP so pozvali k čim prejšnjemu izplačilu letošnjih kmetijskih subvencij kmetom, saj je splošno gledano zaradi kmetijske suše proizvodnja na gospodarstvih močno upadla, zato so se znižali tudi prihodki, te kmetje potrebujejo za sprotno pokrivanje stroškov, ki so zaradi suše narasli. Hkrati želijo sprostitev koruze iz državnih rezerv.

Ker so ujme v 21. stoletju zelo pogoste – v 17 letih smo doživeli sedem hudih suš –, kmetje predlagajo, da bi bili predlagani ukrepi znani vnaprej, ne pa da se ob vsaki sprejema nov interventni zakon, zato nastajajo velike zamude.