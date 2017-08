Za pogrešano Chanel ponujajo 1500 evrov

KRANJ – Gorenjsko prestolnico in širšo okolico so preplavili plakati, s katerimi lastnica Barbara Žnidaršič išče pogrešano pritlikavo jazbečarko. Za Chanel, kakor je ime psički, je sprva ponudila tisočaka, ta teden pa je nagrado zvišala na 1500 evrov.

»Alergična je na travo, zato mora v začetku meseca dobiti novo injekcijo,« pove Barbara Žnidaršič zaskrbljeno o tem, da čas ni na njeni strani.

Kot nadaljuje, Chanel pogrešajo že od 21. avgusta. »V kranjskem pasjem hotelu je bila v varstvu. Tam so zanjo zgledno skrbeli, na njihovo delo nimam prav nobenih pripomb niti jih ne krivim za to, da je izginila. A ko so šli tisto popoldne na sprehod, se je Chanel, ki je že od malega zelo plašna, prestrašila. Pri mostu v Britofu jo je nekaj preplašilo – ne vem več, ali so bile to steklenice, ki jih je nekdo metal v zabojnik za zbiranje stekla, ali pa se je prevrnil koš za smeti. Še sama ne vem, kako je možno, da se je ritensko snela z oprsnice. Zatem je stekla v bližnji gozdiček in izginila,« pove Barbara Žnidaršič, doma v Sežani.

