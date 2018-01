Za pepel umrlega položnice pošiljajo v nedogled: »Treba je kositi travo«

RADENCI – Svojci, ki se odločijo za raztros pepela pokojnikov, morajo na pokopališču v Radencih za uporabo zelenice, ki so jo uredili v ta namen, plačati letno pristojbino 15 evrov, poroča Delo. V obrtno-podjetniški zbornici opozarjajo, da to ni sprejemljivo.

Pristojbine ne zaračunavajo le za leto raztrosa, temveč položnice pošiljajo tudi vsa leta naprej. V Sloveniji, kjer je vse več pokopališč z možnostjo raztrosa pepela umrlih, je to zelo redka praksa.

Svetovalec za krajevne skupnosti v radenski občinski upravi Janez Ivanuša pravi, da je plačilo pristojbine namenjeno vzdrževanju pokopališča, ker ob pogrebnem obredu z raztrosom pepela ne zaračunajo nobenih stroškov razen morebitne uporabe mrliške vežice. »Tudi ta del pokopališča je treba vzdrževati, kositi travo, urejati zasaditev, občina pa je vložila nekaj denarja in postavila kamnito obeležje in podstavek za sveče,« pojasnjuje Ivanuša.

OZS: Vsakoletno plačevanje je nesprejemljivo

Predsednica odbora pogrebnih in pokopaliških dejavnosti na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Jožica Cojf se strinja, da je vsekakor treba na neki način pokrivati tudi stroške vzdrževanja in urejanja delov pokopališč za raztros pepela, čeprav tu ni grobov. »Toda po mojem mnenju je za to primerno le enkratno plačilo ob storitvi in nič več kot to. Saj je smisel raztrosa pepela prav to, da svojcem ne nalagamo obveznosti in stroškov,« opozarja Cojfova. Ob tem dodaja, da bi se lahko ob letni pristojbini čez leta zgodilo, da bi upravljavci pokopališča služili na ta račun, saj bi stroški vzdrževanja ostajali vedno enaki, tistih, ki bi plačevali, pa bi bilo vedno več. Letno plačevanje se ji zato ne zdi sprejemljivo.