Za osem otrok le ena plača

JAGNJENICA – Še preden smo pozvonili pri Lazarjevih na Jagnjenici, sta se okoli naših nog posmukali dve simpatični mucki. Očitno vajeni crkljanja, ki ga pri Lazarjevih ne manjka. A ne samo najmlajša Amalija, ki bo januarja stara devet mesecev, tudi najstarejši Dušan, devetošolec, tako pove mamica Mojca Lazar, se še rad stisne k njej. Osem Lazarjevih otrok, štirje fantje in štiri dekleta, domačo hišo vsak dan polni s smehom, predvsem pa veseljem in ljubeznijo. Mojca dopoldneve preživlja z mlajšimi štirimi, najmlajšo Amalijo, triletno Marjetko, štiriletno Marijo in Izidorjem, ki bo januarja star šest in že komaj čaka, da bo jeseni drugo leto postal šolar. Kot so že njegov osemletni bratec Matevž, desetletna sestrica Petra, dvanajstletni Matija in že omenjeni Dušan. Zadnji štirje obiskujejo tudi glasbeno šolo, Matevž igra klarinet, Petra violončelo, Matija pa harmoniko, in pogosto nastopajo skupaj. Matevž in Petra tudi pogosto zapojeta v duetu, najstarejši Dušan pa že tretje leto igra trobento v pihalnem orkestru radeških papirničarjev. Mamica Mojca in oče Boštjan ne zamudita nobenega njihovega nastopa, bodisi glasbenega bodisi gledališkega. Otroci pogosto zapojejo in zaigrajo skupaj tudi doma.

