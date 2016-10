Za oldtajmerje veliko firbcev, malo kupcev

Kot vse kaže, so Slovenci veliki ljubitelji starodobnih vozil, oldtajmerjev ali veteranov, kakor pravimo avtomobilom, motorjem in traktorjem, ki so starejši od 30 let. Če imate avto letnik 1986, potem že spada v kategorijo veteranov, ki vam prinaša nekatere ugodnosti. Poleg veliko cenejše registracije se s svojim starodobnikom lahko podate na eno od številnih srečanj, ki jih prirejajo slovenski oldtajmerski klubi. Ti združujejo ljubitelje starih avtomobilov in motorjev, podobne klube pa imajo tudi ljubitelji stare kmetijske tehnike, torej traktorjev, priključkov in orodja.



Vse za tomose



Po nekaterih podatkih je pri nas približno 15.000 starodobnih avtomobilov, koliko je prav takih motornih koles, pa ne ve nihče. Nekateri jih imajo zato, ker so jim veterani preprosto všeč, ker jih spominjajo na stare čase in mladost, drugi porabljajo prosti čas za njihovo obnovo in redna vzdrževalna dela. Ko zmanjka rezervnih delov, se ljubitelji oldtajmerskega gibanja odpravijo na enega od sejmov v tujini, pri nas pa ga dvakrat na leto organizirajo na velikem parkirišču podjetja Prit ob Cesti dveh cesarjev na ljubljanskem Viču.



Tako je bilo tudi minulo bolj oblačno nedeljo, a to ni zmotilo tistih, ki so svoja vozila želeli prodati, niti tistih, ki so kar v plastičnih zabojčkih in kartonastih škatlah ter na mizah in stojnicah ponudili nešteto rezervnih delov. Sejem starodobnikov že nekaj let redno pripravljata Oldtimer club Škofljica in že omenjeno podjetje, ki obiskovalcem omogoča brezplačen ogled sejma. Prav prijetno smo bili presenečeni, da slabo vreme ni zmotilo ljubiteljev starih avtomobilov in motorjev, kaj šele iskalcev rezervnih delov, ki so v poplavi vijakov, raznih kablov in cevi, avtomobilskih mask in oznak tipov vozil, valjev, odbijačev, gum in platišč zagotovo našli kaj uporabnega zase.



Boris iz Ljubljane je imel pravo trgovino novih in rabljenih rezervnih delov za Tomosove mopede, povedal pa je, da se že vrsto let ukvarja s popravilom motorjev. Nove rezervne dele je nakupil za zalogo, druge je pobral iz rabljenih motorjev. Dodal je še, da je do zdaj za to zapravil že veliko denarja, hkrati pa je vesel, da lahko z rezervnimi deli pomaga tistim, ki so se odločili za temeljito obnovo Tomosovega mopeda.



Obnavlja in prodaja



Matjaž Kavčič je tokrat prodajal zanimiv športni avto MG, letnik 1974, ki ga je uvozil iz Velike Britanije. Poleg tega je iz ZDA k nam pripeljal še kakšnih pet ali šest ameriških vozil, jih obnovil in nato prodal. Zelenega angleškega lepotca je obnavljal kar nekaj časa, zdaj pa je na prodaj za 11.000 evrov. Kavčič ima v zbirki še lepo število oldtajmerjev, kar 18 lepo obnovljenih vozil, ki so seveda na prodaj.



Tudi Zvone Dolenc s Prevoj ima v svoji ogromni garaži veliko zbirko veteranov: »To je pravi muzej v malem, saj poleg avtomobilov zbiram tudi številne predmete, ki so povezani z avtomobili. Tokrat prodajam nekaj rezervnih delov za fička, a prave kupčije ni. V moji zbirki je sedem fičkov, dva sta kabrioleta, sicer pa so predstavniki vseh tipov in letnikov. Imam še dva mercedesa, starega moskviča, opel rekorda, opel olympijo in biser med biseri, pontiaca silver streak, letnik 1946. Vsi so bili v zelo slabem stanju, vse pa sem obnovil povsem sam.«



Dolenc je povedal, da je pontiac nekaj posebnega, saj se je lastnik, švicarski zdravnik, bal, da ne bi končal na odpadu. Šestvaljni motor s 115 konjskimi močmi ima prostornino 3991 kubičnih centimetrov, nekoč pa je bil del voznega parka policije v Salvadorju. Zdaj je lepo obnovljen v Zvonetovi garaži. Ima naravnost ogromno porabo goriva, to je liter bencina na kilometer, kar pomeni, da ni slabo, če ima v prtljažniku kakšno kovinsko posodo z rezervnim gorivom. Dolg je 5,3 metra in tehta skoraj tri tone.



Zvone Dolenc je pred leti več kot uspešno organiziral srečanja lastnikov fiatov 600 in 750, ki so jih izdelovali tudi v Kragujevcu. »Spet se oglašajo fičkarji, celo iz tujih držav, ki me vzpodbujajo, da bi ob 10-letnici Fičo kluba Slovenija, ki ga vodim, znova pripravili tako srečanje. Glavni problem je seveda denar, a srčno upam, da se bo morda z malo dobre volje nekako le izšlo. Vse ljubitelje fičkov bomo pravočasno obvestili, ko bo in če bo seveda stvar zrela.«



Edini v Evropi



Veliko občudovanja je na sejmu starodobnih vozil, opreme in rezervnih delov požel mercedes 560 SEC, ki ga je lastnik Milan Lavrič iz Črnuč pripeljal iz ZDA. Je tisti prodajalec, ki je svoja, po večini ameriška vozila, torej ladje, kot jim tudi pravimo, ponujal na točki blizu križišča Dunajske, z Zasavsko oziroma s Štajersko cesto v smeri proti Trzinu. »Moj mercedes kupe je edini tak avto v Evropi, saj ga je nemška tovarna izdelovala za ameriški trg,« je povedal Lavrič. »Ima motor s prostornino 5600 ccm in 300 konjskih sil, na 100 km pa porabi od 16 do 18 litrov goriva. Zdaj je tudi uradno postal starodobnik, saj je letnik 1985. Na prodaj pa ni, saj se z njim rad kam zapeljem, seveda s slovensko in ameriško zastavo. S prodajo avtomobilov, ki so jih delali prek luže, se ne ukvarjam več. Preprosto: ni denarja!«



Čeprav je bil nedeljski sejem več kot dobro obiskan in smo lahko videli nekaj lepih primerkov oldtajmerjev, pa bo še kako držala trditev Milana Lavriča. Ni denarja za obnovljena vozila, saj se ljubitelji avtomobilskih veteranov veliko raje odločajo za počasno, vztrajno in temeljito obnovo.