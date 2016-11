Za nižji Triglav kriv Koper

LJUBLJANA – »Oj, Triglav moj dom, kako si krasan...,« se začne kitica že skoraj ponarodele pesmi, ki bi se lahko nadaljevala: »... in dva koraka nižji kot doslej...« Pa mu naslova najvišje slovenske gore vendar ne more vzeti niti najnovejša meritev, ki so jo opravili na Uradu za geodezijo na Geodetski upravi RS in po kateri ne bomo več mogli govoriti, da je naš očak visok 2864 metrov. Kot je pojasnil direktor urada in vodja projekta za posodobitev prostorske infrastrukture Jurij Režek, je bila prejšnja natančna višina določena pri 2863,99 metra, nov podatek pa znaša 2863,65 metra oziroma 34 centimetrov manj.



Če bi se malo pošalili, bi lahko rekli, da je za to kriv Koper. Prav tam ima namreč izhodišče nov višinski sistem, medtem ko je prejšnji temeljil v Trstu, ki je 17 centimetrov višje in je bil določen v prejšnjem stoletju. Režek je povedal, da so novega določili na podlagi dolgoletnih meritev. To pa seveda pomeni, da se bodo na novo izračunale tudi vse preostale višine v Sloveniji. Pri čemer ne gre spregledati dejstva, da je novi geoid za razred točnejši od prejšnjega, izdelanega leta 2000: pri prejšnjem je bila napaka do 20 centimetrov, pri novem pa je med petimi in desetimi centimetri.