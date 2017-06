Za kom bodo vohunili?

AJDOVŠČINA – Občina Ajdovščina je ostala brez brezpilotnega letalnika, ki so ga imeli za potrebe zaščite in reševanja. Letalnik je opremljen z vso pripadajočo opremo (daljinskim upravljalnikom in termovizijsko kamero) za odkrivanje požarov v naravi, kar bo občina še posebno pogrešala v prihajajočih poletnih mesecih, ko se stopnja požarne ogroženosti močno poveča. Naprava, ki so si jo prilastili nepridipravi, bi precej olajšala delo gasilcem in poskrbela za večjo varnost občanov, zato je tatvino še težje razumeti. Ima pa še eno pomembno funkcijo, oprema se namreč lahko uporablja tudi za iskanje pogrešanih. Izguba pomeni za občino težavo, saj se je moderni sistem izkazal za zelo učinkovitega, brezpilotni letalnik pa je tudi drag, kar je zlikovce najverjetneje motiviralo za kaznivo dejanje.

Občina ga je konec leta 2015 kupila v sklopu projekta Holistic za 100.000 evrov. A kar tako ne bo deloval, saj je za njegovo aktiviranje potrebna posebna koda, brez nje ne bo nič. Gre za skoraj nedotaknjeno napravo, občina jo je doslej, kot je povedal ajdovski župan Tadej Beočanin, uporabila le enkrat, sklepajo pa, da je izginila že aprila ali maja. Pogrešili so jo šele te dni in nemudoma obvestili policiste, a glede na oddaljenost dogodka bodo najverjetneje imeli kar veliko dela, da odkrijejo storilca. Policisti so si kraj tatvine ogledali in ugotovili, da je storilec vlomil v zaklenjeno garažo, tako da je uničil ključavnico. Včeraj so še zbirali obvestila in druge materialne dokaze, da bi ugotovili okoliščine kaznivega dejanja, s primerom so seznanili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, ki tudi usmerja predkazenski postopek. Ugibanja o tem, kdo in zakaj naj bi ukradel brezpilotnik, je veliko. Bi ga pa, če bo uporabljen, lahko izsledili. Zato se ugiba, da je bil ukraden zaradi industrijskega vohunjenja.