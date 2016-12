Za gasilce zbrali 40.000 evrov

Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so delo gasilcev spoznali prek lutkovne predstave Pikec Ježek in Gasilko Jež. Foto: Špela Ankele

Projekt je združil kupce, slovenskega trgovca in dobavitelje trgovin Tuš, zbrana sredstva pa so namenili nakupu gasilske opreme za reševanje ob vodnih ujmah. Opremo so predali 52 gasilskim društvom iz vse Slovenije. Med prostovoljnimi društvi, ki so prejela škornje, vrvi, reševalne jopiče in podobno, so tudi gasilci iz Loške doline. »Delujemo na poplavnem območju. Predlani smo bili trikrat na terenu zaradi večjih poplav, poleg tega smo imeli veliko dela tudi z odpravljanjem posledic žleda. Osebna zaščitna oprema, ki bi jo uporabljali ob poplavah, je za naše gasilsko društvo še kako dragocena,« je mnenje večine gasilskih društev, ki so prejela opremo, strnil Igor Palčič, poveljnik PGD Iga vas. Dodal je, da je v društvu okoli 200 članov, od teh je približno petina operativcev. »Za nas, prostovoljce, je dragocena vsakršna pomoč, saj to pomeni, da bomo ob klicu lažje pomagali drugim,« je pojasnil Janez Nelec, predsednik PGD Iga vas.

