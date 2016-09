Za fleksarico bi se človek še stepel

Poskusil sem malo baterijsko fleksarico in bil presenečen nad njeno močjo. Z lahkim baterijskim vrtalnikom pa sem igraje zvrtal par lukenj v beton. Za cigaretni zavojček velika baterija zmore 100 in več lukenj, kar je bilo še pred petimi leti nepredstavljivo. Ko smo pri prijatelju montirali kuhinjo, so se novi mašinci posmehovali, nato seveda čudeč utihnili in se navdušeno lotili dela. Kot otroci v peskovniku so si po otroško podajali strojček. Dober končni produkt je sicer vselej sestavek nepredstavljivega razvoja skozi desetletja in lahkotne, enostavne uporabe za najširše množice. Ena telefonska firma je na trg poslala aparat, ki ima menda »toliko moči«, da bi bolje lansirala in vodila polet na Luno kot vsa tehnologija prvega poleta. Večina nas še zdaleč ne potrebuje toliko »moči«, očitno pa potrebujemo nekaj v rokah, nekakšen fetiš, ki ga spremlja prava estetska revolucija, da je večja poanta v roza ali belem ovitku s čipko kot v samem mobilcu. Kako neverjetno hitro smo pozabili tipkovnice, mularija pa se čudi, če jim bom besedilo poslal po mejlu, saj so vsi na...bookih,...gramih.

