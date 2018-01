Za enako plačo morajo delati 11 dni več

NOVO MESTO – Ko so se včeraj dopoldne zaposleni Doma starejših občanov Novo mesto zbrali v avli doma, saj so stavkali, je bilo tam tudi nekaj stanovalcev. Podpirajo zaposlene pri njihovih zahtevah. Naj dobijo, kar jim pripada, menijo. O oskrbi nimajo niti ene pritožbe. Delavci v domu so skrbni, srčni, prijazni, vse je za najvišjo oceno, lahko strnemo misli treh oskrbovancev Cirila Hudoklina, Veronike Hočevar in Ane Kraševec, ki nimajo nič niti proti direktorici Mileni Dular, proti kateri so tudi uperjene zahteve stavkovnega odbora, ki zahteva tudi njeno razrešitev. Ko je v nagovoru novinarjem in stavkajočim predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič dejal, da si direktorica ne zasluži, da bi bila še kdaj direktorica katerega koli socialnega zavoda, je požel bučen aplavz.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«