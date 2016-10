Za enake hiše plačujejo državi eni več, drugi manj

Roza in Nikola nimata dostopa do vrta z druge strani. Foto Jaroslav Jankovič

LJUBLJANA – Prav je dati bogu, kar je božjega, in cesarju, kar naj bi bilo cesarjevega, da le ta vodi državo, gradi ceste in nas brani. A hudič je, če pobiranje davkov postane veseljaška folklora, kjer se ne ve, kdo pije in kdo plača. Roza in Nikola Trstenjak z Ulice Manice Komanove 29 v Vižmarjah v Ljubljani za uporabo stavbnega zemljišča plačujeta čez 200 evrov na leto. Nič narobe, če ne bi eni sosedje plačevali kar četrtine manj, drugi pa celo polovice manj. Pa so hiše do centimetra enake, ena med njimi celo večja.

Eni 100, drugi čez 200 evrov



Danes 63-letna Roza in 67-letni elektroinštalater Nikola v svoji vrstni hiši uživata zasluženi pokoj. V enem delu živi sin z družino. »Prostora je za vse dovolj,« pove Nikola, hiša je namreč velika 160 kvadratnih metrov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«