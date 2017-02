Za dirke so si naredili Minko

Študenti so v projektu Formula Student zasnovali in izdelali formulo, seveda s pomočjo mentorjev s fakultete in sponzorjev. »Superior Engineering smo ekipa mladih, aktivnih, nadobudnih in ambicioznih študentov, ki si odpiramo vrata v svet, prevzemamo pobudo za to in si s trdim delom, pridobljenim znanjem s fakultet in pod okriljem sponzorjev ustvarjamo priložnosti za tehnični in osebni napredek,« pravijo.



»Ekipo sestavlja več kot 30 članov z različnih fakultet s področja strojništva, elektrotehnike, ekonomije in drugih,« dodajajo. »Vsem nam je skupen en cilj: ustvariti kompleksen in celovit izdelek, formulo, po vzoru formule 1, ki jo pošljemo na dirkalno stezo in kjer se v nekaj minutah tekmovanja Formula Student poplača ves vloženi trud.«



Več kot 500 ekip



Vse se je začelo leta 2015, ko se je peščici članov porodila ideja, da bi sodelovali na tako prestižnem, mednarodno znanem tekmovanju, kot je Formula Student, ustvarjenem prav zato, da ponudi priložnost izkazovanja sposobnosti mladih v tehničnem, inženirskem oblikovanju, proizvodni sposobnosti ter v izdelavi stroškovnega in poslovnega načrta. Vsako leto se na približno 40 tekmovanjih, ki se odvijajo po vsem svetu, pomeri več kot 500 ekip.



»Odziv študentov je bil velik, saj se nas je kmalu nabralo dovolj, da smo začeli intenzivno snovati ideje,« so še povedali strojniki. »Med zahtevnim procesom konstruiranja, izdelave formule in podjetnega modela smo naleteli na marsikatero oviro, ki smo jo s pomočjo naših sponzorjev ter Univerze v Ljubljani premagali in svoje sanje na koncu tudi uresničili: rodila se je Minka, formula sezone 2015/16.«



Formula Student je inženirsko tekmovanje, za katero študenti naredijo dirkalnik, s katerim se ekipe pomerijo na mednarodni preizkušnji. Najprej morajo dirkalnik skonstruirati, pridobiti sredstva za izdelavo, formulo v celoti izdelati sami in se udeležiti zahtevnega tekmovanja. Študenti strojne fakultete so se v letu 2015/16 prvič vključili v projekt. Sodelovalo je več kot 20 članov. Leta 2016 so se udeležili tekmovanja formule SEA v Italiji. S konstruiranjem in izdelavo formule so pridobili ogromno izkušenj, te so, kot pravi vodja ekipe, najpomembnejše. Po večmesečnem načrtovanju in konstruiranju v računalniškem okolju je ekipa končala konstrukcijsko fazo nove formule. Rodil se je SE17 Grifin.



Čim lažji dirkalnik



»Študenti ljubljanske univerze smo si septembra 2016 zastavili cilj, da naredimo čim lažji dirkalnik in da je njegovo težišče čim nižje,« so povedali konstruktorji. »Zato je bilo znova uporabljenih veliko karbonskih vlaken, precej truda pa je bilo vloženega v optimizacijo določenih komponent dirkalnika. Koncept konstrukcije ostaja popolnoma enak lanskemu, Grifin bo v primerjavi z Minko iz leta 2016 popolnoma nov bolid. Karbonska školjka oziroma monocoque bo nove oblike, prav tako bo nov tudi zadnji del formule. Cevna konstrukcija bo drugačna, da bo lahko sprejela nov pogonski agregat. Ta bo letos, zaradi sprememb v pravilih tekmovanja, ki določajo največjo prostornino motorja 710 ccm, triumph daytona 675. Dirkalni agregat iz motorja za tekmovanja superbike s 675 ccm delovne prostornine bo po ocenah ekipnih strokovnjakov lahko prinesel do 80 konjskih moči. Prenos moči ostaja verižni na zadnjo os, ki ima diferencial z delno zaporo zdrsa.«



Na novi formuli so mladi inženirji poskušali odpraviti vse napake, ki so jih imeli pri načrtovanju in izdelavi Minke, ob tem pa so stvari tudi razvijali naprej in uvedli nekatere izboljšave: »Ena je prav gotovo LCD-zaslon na volanskem obroču, ki bo omogočal prikazovanje parametrov iz motorja. Platišča bodo tudi letos karbonska z aluminijasto sredico, nosila pa bodo pnevmatike hoosier. Celotno podobo dobro zaključi aerodinamični paket, ki je sestavljen iz sprednjega in zadnjega krilca ter difuzorja.«



Zdaj so nadobudni študenti že prešli v fazo izdelave dirkalnika. »Predvidena izdelava je junij 2017, saj potrebujemo tudi čas za testiranje pred nastopom na dirkah. V letošnjih načrtih je predvidena udeležba na dirki v Silverstonu v Veliki Britaniji, vendar se nanjo odpravljamo še s starim dirkalnikom, nato pa je avgusta 2017 predviden nastop v Nemčiji in konec avgusta še v Barceloni,« so sklenili študentje fakultete za strojništvo.