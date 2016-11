Za delo na kmetiji se učijo tri leta

Selitve s podeželja v mesto so globalni pojav, a počasi se prebuja zavest, da je v človekovi naravi zakoreninjena povezava z okoljem in da je seveda odvisen od zemlje.



Prav zaradi tega številni mladi resno razmišljajo, da bi se preselili na podeželje. Vendar večina ne premore finančnih sredstev, ki so potrebna za tovrstno tranzicijo. Državam pa je vendar v interesu, da se podeželje ohranja in zagotavlja določeno stopnjo prehranske neodvisnosti. Prav zaradi tega številne ponujajo najrazličnejše programe, ki lajšajo nakup kmetije in tranzicijo iz urbanega v ruralno okolje. V Združenih državah imajo mladi nadobudni kmetovalci na voljo pet načinov, kako uresničiti svoje sanje, ne da bi potrebovali osnovni kapital.



Največja ovira so visoke cene kmetij, saj cene zemljišč, še posebno na ugodnih lokacijah, še kar rastejo, medtem ko ostaja kmetijstvo tvegana panoga s slabimi finančnimi zaslužki. Zaradi tega morajo biti novinci iznajdljivi.



Najem kmetije



Marsikateri mladi kmetovalec se odloči za najem. Biti mora pozoren na to, da se pogodba nanaša na dovolj dolgo obdobje.



Praviloma naj bo za vsaj tri leta – to je primerno za začetnike, ki želijo pridelovati rastline, ki zahtevajo malo investicij, na primer zelena, rdeča pesa, rukola ali druge zelene listnate rastline iz tople grede.



Daljše pogodbe zagotavljajo več varnosti (desetletje ali več). Obstaja tudi možnost, da sprva najemajo, ko pa je določen znesek odplačan, postanejo lastniki.



Skratka, dobra najemna pogodba razdeli pravice in dolžnosti, vse mora biti dorečeno, vsebovati mora tudi preprosto možnost razdrtja. Zelo koristno se je o zadevi posvetovati pri lokalni kmečki organizaciji in se oglasiti pri odvetniku.



Zemljiški skladi



Neprofitne organizacije preprečujejo, da bi cene kmečkih zemljišč narasle nad njihovo agrikulturno vrednost. Ta zemljišča oddajajo kmetovalcem za veliko nižjo ceno od tržne. Takšna intervencija je še posebno pomembna na območjih, kjer je največji pritisk razvoja – na primer v bližini mest, kjer je veliko kupcev in poteka proces urbanizacije.



Prenos zemljišča



Ni skrivnost, da se ameriška populacija kmetovalcev stara, otroci nimajo interesa prevzeti družinskega posla. Mreža za prenos zemljišč povezuje stare kmetovalce, ki bi oddajali zemljo nadobudnim mladim, nato pa jo prodali. Poslanstvo mreže je, da pomaga pri tranziciji od najemnika do lastnika.



Po krajšem obdobju privajanja, navadno gre za kratkotrajno najemanje, novinec kupi zemljo po nižji ceni in prevzame vodenje. Sprva ima torej mentorja, kar je dostopen in učinkovit prehod za vsakega začetnika.



Kmetijski inkubatorji



Kmetijski inkubatorji so organizacije, ki zelo ugodno oddajajo zemljo in vsaj tri leta usposabljajo novince, da se naučijo upravljanja kmetije in pametnega gospodarjenja. Udeleženci teh inkubatorjev imajo olajšano pot, saj je infrastruktura že postavljena, obiskujejo predavanja, imajo dostop do trgov in druge olajšave.



To je predvsem za tiste, ki so prepričani, da znajo že dovolj, in zaradi tega ne želijo delati za druge, a se še ne počutijo pripravljene, da bi sami prevzeli kmetijo.



Upravljavec kmetij



Plača, zdravstveno zavarovanje, načrt za pokojnino. Obstaja veliko prednosti, če niste sam svoj šef. Univerze, neprofitne organizacije, razne lokalne skupine in celo restavracije so pripravljene najeti kmeta, da bi nadzoroval in skrbel za njihov pridelek.



Ta služba prinaša nekaj avtonomije, a upravljavec vedno nekomu odgovarja (navadno instituciji ali direktorju). Tovrstno priznavanje poklica kmetovalca je privlačno za tiste, ki si ne morejo privoščiti tveganja, ki ga prinaša gospodarjenje z lastno zemljo.