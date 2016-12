Za božič bodo brez očeta

DOLNJA LOKVICA PRI METLIKI, LJUBLJANA – Štiriletna Maja Vevoda z Dolnje Lokvice pri Metliki se je ob našem obisku na pediatrični kliniki zadovoljno nasmihala, ko se ji je nenadoma obraz zresnil in nekoliko skremžil. Za trenutek je otrpnila, kot da bi jo misli odnesle v drugi svet, potem pa je napetost popustila in mlado telesce se je sprostilo. Čez nekaj sekund je bila mala Maja znova nasmejana, sploh ko je zaslišala glas svoje mamice Vesne, na katero je zelo navezana.



»To se zdaj dogaja vsak dan, tudi večkrat na dan. Epileptični napadi so se pojavili spomladi. Maja se začne tresti in ima krče. Zdaj so že tako močni, da lahko pade tudi v nezavest, postane modra. Trikrat smo morali že klicati rešilca, da so jo odpeljali v novomeško bolnišnico, če je možno, nas pošljejo v Ljubljano,« je dejala 39-letna Vesna. Nazadnje se je zgodilo v nedeljo zjutraj. Maja se je kot običajno prebudila zgodaj, ob sedmi uri, pojedla je svoj jutranji obrok, se malo poigrala z mamico, ko je dobila napad. »S hčerko Mihaelo sva se tako ustrašili! Nisem verjela, da bova preživeli tisti dan! Rešilec jo je odpeljal v Novo mesto, kjer je imela še tri napade, potem so naju napotili na pediatrično kliniko. Joj, kako rada bi bila za praznike v Beli krajini,« je zavzdihnila. Doma jo namreč čakajo še trije otroci: šestletni Žan, 17-letna Mihaela, ki obiskuje zdravstveno šolo v Novem mestu, in 19-letni David, ki je na slaščičarski šoli, prav tako v dolenjski prestolnici.



Možganska kap



Kako huda je misel, da morajo otroci zdaj sami skrbeti zase. Čeprav se zelo dobro znajdejo. »Če ne bi imela njih, ne vem, kako bi bilo. Zdaj sami kuhajo, pospravljajo, povrhu vsega še skrbijo za kmetijo, hodijo v šolo. Vedno jim pravim, da mora biti šola na prvem mestu,« doda. Družina je konec junija nenadoma ostala brez očeta. Stanka je namreč pred petimi leti srčni infarkt, moral se je izogibati težkemu delu in soncu. A usoda je udarila še enkrat, tokrat tragično. Zgodilo se je 29. junija letos, po kosilu. Tokrat je doživel možgansko kap. »Zgodilo se je v trenutku. Takoj smo ga začeli oživljati, reševalci so iz Metlike prišli v štirih minutah, tudi soseda, ki je medicinska sestra, je bila nemudoma zraven. Eno uro smo se trudili, a ni bilo pomoči,« Vesna ni mogla skrivati solz. In čeprav ljudem pravi, da se nekako drži, prizna, da preprosto ne zmore več. Vse to jo izčrpava, razjeda, njen motor nima več prave moči. A vedno znova ga napolni ljubezen, ki ji jo vračajo otroci. In mala Maja se ob teh besedah, kot da bi čutila in razumela njihov pomen, stisne k mamici.



Luknjica v srcu



Maja se je rodila kot četrti otrok v družini Vevoda. Vesnina nosečnost je potekala brez posebnosti in Vevodovi so se veselili prihoda novega življenja. Ker je Vesna že dopolnila 35 let, so ji med nosečnostjo opravili nuhalno svetlino, ki je pokazala, da s plodom ni vse v redu, a nadaljnje preiskave so bile optimistične. Rečeno je bilo, da je 99 odstotkov verjetnosti, da bo otrok zdrav. A zgodil se je prav tisti en odstotek. Po porodu je več kot en teden aparat dihal namesto nje. Dnevi, tedni in meseci, ki so sledili, so bili velika preizkušnja. Tako za malo Majo kot njeno družino. Deklica je prvič prišla domov, ko je bila stara pol leta. Pravzaprav je dobri dve leti večji del živela po bolnišnicah. Ker je imela luknjico v srcu, je bila operirana že pri enem mesecu. Sledile so številne infekcije, vodene koze, ošpice in vsaka takšna bolezen je bila za drobno bitjece velika preizkušnja. Maja še ne govori, čeprav natančno ve, kaj hoče, in to tudi pokaže in poskuša povedati, prav tako zelo slabo sliši pa tudi na daleč ne vidi in ima očala.



Vesna in Stanko sta si ves čas želela, da bi Maja shodila. »Le malo je manjkalo, šlo je za vprašanje dni, tednov, morda mesecev. Z možem bi takrat dala vse, da bi deklica shodila, saj je ob opori naredila korak ali dva. Še dva dni pred Stankovo smrtjo sva se pogovarjala, da bova šla po hoduljo za Majo, pa nisva šla. A Stanko njenih prvih pravih korakov ni dočakal,« je zavzdihnila. Kot da bi Maja dobila moč in pogum, da se mora dvigniti in boriti naprej, je tri mesece po očetovi smrti nekega večera vstala in zakorakala. Zdaj gre lahko sama po stanovanju, od kuhinje do sobe, od sobe do kuhinje. A le v ortopedskih čevljih, ki ji omogočajo dovolj trdno oporo. »V Zagreb sem jih šla iskat, 170 evrov sem plačala zanje. Saj bi jih dobila na napotnico pri nas, a ne bi bili tako kakovostni. Obljubili so mi, da bodo sto evrov povrnili,« doda mamica. Vesni veliko pomeni tudi podpora ljudi, sploh na Rdečem križu Metlika pa pri Društvu prijateljev mladine, pomoč sosedov. »Dobila sem že namig, naj dam Majo v zavod, a dokler bom živa in zdrava, da bom lahko skrbela zanjo, se to ne bo zgodilo, tega si res ne bi oprostila,« je odločna.



Vevodovi imajo tudi manjšo kmetijo, še vedno sta v hlevu krava in tele, v svinjaku pujsi, pa 14 ovc. A Vesna priznava, da ne zmorejo več, ne morejo namreč kar naprej nekoga prositi za pomoč, tako da bodo živino zagotovo zmanjšali, vsaj za zdaj, sicer pa David razmišlja, da bo, ko bo zaključil šolanje, nadaljeval delo na kmetiji, Mihaeli pa je življenjsko pot začrtala prav Majina bolezen, želi se usposobiti za nego otrok s posebnimi potrebami.



Anja podarila denar



Vesna upa, da se s hčerko čim prej vrne v domače okolje, sploh za praznike si želi biti doma, potem pa bo spet razpeta med Novim mestom in Belo krajino. Maja namreč obiskuje vrtec, hodi v Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič v Novem mestu, kjer ima tudi različne terapije, pogosto pa morata na preglede in kontrole k zdravnikom v Novo mesto in Ljubljano. »Pot iz Metlike do Novega mesta bi lahko prevozila miže, tolikokrat se peljem po tej cesti,« se nasmehne Vesna in doda, da naj bi mali borki februarja operirali razklano nebo, tako bo lažje jedla, pa tudi lažje govorila, preostale dodatne terapije pa so zdravniki za zdaj zaradi epileptičnih napadov, proti katerim ji zdaj uvajajo zdravila, odsvetovali.



Vesna prizna, da z družino težko shaja iz meseca v mesec, zato je še kako hvaležna Semičanki Anji Zamida, ki se je odločila, da del denarja, kar je ostalo od zdravljenja, vrne v Krambergerjev sklad, ki ji je pomagal pri zbiranju denarja za operacijo, in ga podari Maji. »Hvala, Anja,« je bila ganjena ob čeku, ki smo ji ga predali na pediatrični kliniki. Včeraj popoldne sta se z Majo odpeljali domov, a po praznikih morata nazaj v bolnišnico.