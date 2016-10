Za bolno vnukinjo tudi na konec sveta

NOVO MESTO – »Kot vojak odštevam dneve, da dobimo izvide genske preiskave iz Ljubljane, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje v Ameriki, v Washingtonu. Kri sta morala dati v analizo oba Isabellina starša, tako Shanin kot tudi njen bivši partner, saj bodo pri enem poskušali najti gensko napako,« je dejala Duška Balažek, Isabellina babica, ki je nad malčico Isabell Balažek Pljaskovič prevzela skrbništvo. Seveda za deklico, ki bo sredi januarja dopolnila štiri leta, skrbi tudi njena mamica Shanin. A ta je rodila zelo mlada, pri petnajstih, želi pa ob starševstvu in zahtevni preizkušnji, ki jo je pred njo tako nenadoma in nepričakovano postavilo življenje, končati tudi šolo in narediti vozniški izpit.



Shaninina nosečnost je potekala normalno, redno je hodila na preglede, na katerih niso zaznali nobenih posebnosti. Tudi pri porodu je bilo vse v redu, se je pa deklica, ko je dopolnila mesec in pol, začela izdatno sliniti, teklo ji je tudi iz nosa. Pri treh mesecih je zdravnica posumila, da je z njo nekaj zelo narobe in da gre verjetno za genetsko napako. Sumijo na sindrom PMD, na tega so posumili pri njenih 14 mesecih, gre pa za zelo redko dedno bolezen, imel naj bi jo en otrok na 500.000. V levem predelu malih možganov nima bele ovojnice, nevroni so poškodovani.

