Za Bavčarja zahteva sedem let zaporne kazni

LJUBLJANA – Tožilec Jože Kozina je ob koncu ponovljenega sojenja v zadevi Istrabenz za nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja, ki je bil v razveljavljenem sojenju enkrat že obsojen na sedem let zapora, predlagal sedem let zaporne kazni. Zaporne kazni je predlagal tudi za obtožena Nastjo in Kristjana Sušinskega.

Predlagana kazen

»Obtoženi so se zavedali, da pristopajo h kaznivemu dejanju, zato so tudi vedeli, da bo treba umazani denar oprati,« je na ljubljanskem okrožnem sodišču o očitanih kaznivih dejanjih pri preprodaji delnic Istrabenza iz leta 2007 danes dejal Kozina.

Za Bavčarja je za obtožbo o napeljevanju k zlorabi položaja predlagal dve leti in tri mesece zaporne kazni, za pranje denarja pa pet let zapora, skupno sedem let enotne zaporne kazni.

Za nekdanjega Istrabenzovega svetovalca Kristjana Sušinskega je predlagal tri leta zapora, za nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Nastjo Sušinskega pa dve leti zapora.

»Igor Bavčar je bil pobudnik tega posla«

Kozina je v ponovljenem sojenju Bavčarju očital napeljevanje k zlorabi položaja nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota in pranje denarja, medtem ko je bratoma Sušinski očital pranje denarja. Nastja Sušinski naj bi vedel, da denar izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja, ki ga je storil Šrot, ter da ga je z namenom, da bi prikril njegov nezakoniti izvor, z nakazilom Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu dodatno opral.

»Ko je leta 2007 na račun Microtrusta pritekala nezakonita premoženjska korist, je bilo treba zakriti njen izvor,« je v sklepni besedi poudaril Kozina. Nastja Sušinski naj bi se zavedal, da bo treba izvesti niz transakcij, da se zabriše sled za denarjem. »Igor Bavčar je bil pobudnik tega posla, posel pa je nadziral iz ozadja,« je prepričan tožilec. Kristjan Sušinski pa je, tako Kozina, »umazani denar« sprejel in z njim razpolagal.

Sojenje v omenjeni zadevi se vrti okrog preprodaje delnic Istrabenza. Pivovarna Laško je leta 2007 7,3-odstotni delež v Istrabenzu prodala hčerinski družbi Plinfin za 23 milijonov evrov, nato pa prodala Plinfin za vsega 7500 evrov Sportini, ta pa 1. oktobra 2007 za 24,9 milijona Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega. Istega dne je Microtrust prodal Istrabenzov paket Pom-Investu za 49,2 milijona in s tem zaslužil 24,3 milijona evrov.

Razveljavljena sodba

Vrhovni sodniki so lani jeseni zaradi po njihovem mnenju premalo konkretiziranih očitkov razveljavili sodbo Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu, zadevo pa poslali v ponovno sojenje. Delno so ugodili tudi Nastji Sušinskemu, in sicer v delu, ki se nanaša na očitke Bavčarju in Kristijanu Sušinskemu glede pranja denarja.

Medtem pa niso ugodili Šrotovi pritožbi, ki je bil obsojen zaradi zlorabe položaja in je že v zaporu, ter delno tudi Nastji Sušinskemu, ki je bil obsojen zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju. Oba sta se, ko sta izkoristila vse ostale možnosti, pritožila na ustavno sodišče.

Sodnica Vladislava Lunder je sicer pred začetkom sodnih počitnic dejala, da je ustavno sodišče v obravnavo sprejelo njuni pritožbi in da bo senat z izrekom kazni počakal na odločitev ustavnega sodišča. Danes je pojasnila, da je napačno sklepala, da so pritožbe že vzete v obravnavo, zato je sklenila, da se bo dokazni postopek danes zaključil. Ustavno sodišče naj bi sicer po njenih informacijah kmalu odločilo o pritožbah.